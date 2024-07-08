出遊遇午後雷陣雨 車失控撞斷電桿 尖石交通受阻3小時

事故車輛暴雨中失控撞斷電桿等，造成交通受阻。（橫山警分局提供）

2024/07/08 10:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉近期午后雷陣雨幾乎天天報到，為時短，但期間雷電交加，一個不留神，行車就很可能出「撞」況！7日下午一對李姓夫妻的座車就是在暴雨中失控還撞斷了電信電桿等，造成雙向交通受阻約3個小時，所幸車損人平安。

橫山警分局表示，50歲李姓男子昨天開車偕妻到後山遊玩，中午過後夫妻倆原本平安愜意踏上歸途，不料2點40分左右，他們才剛過宇老就天色丕變！

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海拔約1500公尺的山區，因為劇烈的強降雨且伴隨閃電打雷，使得行車視線模糊又不諳山路的李男一路猛踩煞車，結果在竹60線11.5公里處打滑，車子失控往下方路段拚命暴衝，這讓他更慌了手腳。

最後就在暴雨中，他的車子迎頭撞倒了右前方、路外的中華電信電桿、反射鏡以及部落取水水管，以致現場水花四處噴射，一度分不清路面到底是被雨打溼的？還是被水管的水給澆的？李男的右前車輪也因此撞破，整個車子卡住、無法再行駛。

目擊者告訴獲報到場處理的員警説，起先被撞斷的電桿雖顯得搖搖欲墜，但因適時頂住了李男的車子，替他們夫妻避去了連人帶車翻落的危險，但也憑靠李男的座車撐住，而暫無完全阻斷現場交通的問題。

然而李男撞車後，有4輛趕載客下山的大巴，疑似是駕駛為求迅速搶過，所以擅自移動電桿供大巴車隊通過，結果造成遭撞斷的電桿最後橫越馬路，連同電線等一起垂墜在竹60線的上空，反而使得往來車輛受阻，並造成11.7公里後方的車輛發生擦撞，以及8公里處另有車輛失控掉入路外水溝的意外，讓昨天下午的尖石山區道路交通秩序大亂，ㄧ度受阻無法通行3個小時。

經橫山分局加派警力到場配合工程人員的作業在場指揮、疏導交通，終於在昨晚6點、日落前，把掉落的電線重新固定好後，且同時排除被撞斷的電桿和事故車，現場才終於恢復交通順暢。

橫山分局員警跟工程人員合力重新固定被撞落的電桿電線。（橫山警分局提供）

橫山分局員警跟工程人員合力搶修現場電線。（橫山警分局提供）

事故車好在被其撞斷的電桿擋住，否則有翻落之虞。（橫山警分局提供）

被撞斷的電桿。（橫山警分局提供）

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