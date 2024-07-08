為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「88會館」宴飲申誡1次 警局2高官不服提告敗訴

時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，被查出6年前出入「88會館」接受餐費6千多元宴飲卻未報備，各被記申誡1次，兩人不服經提告請求撤罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，被查出6年前出入「88會館」接受餐費6千多元宴飲卻未報備，各被記申誡1次，兩人不服經提告請求撤罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2024/07/08 08:56

〔記者溫于德／台北報導〕6年前出入「88會館」的時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，因每人接受餐費6千多元宴飲卻未報備，事後各被記申誡1次，兩人不服，決定提告。台北高等行政法院指兩人被懲處沒有問題，判決敗訴。

全案源於，時任警察大學校長陳檡文（已退休）被爆料，7年前進出涉地下匯兌集團主嫌郭哲敏所設立的88會館，後來警政署透過監視器畫面，又發現6年前時任刑事局副隊長黃、林也出入88會館，認定兩人接受不當宴飲，交由刑事局對兩人分別記申誡1次。

不過黃、林強調，兩人在88會館接受宴飲的時間是在6年前，刑事局卻在去年對兩人各記申誡1次，已超過銓敘部號令所規定的3年懲處時效，應予撤罰。

刑事局解釋，黃、林本來就應該慎選參加宴飲的場所，卻未查證88會館的性質，便接受招待，況每人平均餐費為6264元，已超過3000元的正常社交禮俗標準，費用都還是郭哲敏支付，確實影響警察應有的廉潔形象。

再者，警政署事經媒體報導後，前年調閱88會館的宴飲單據，才發現黃、林接受宴飲一事，故經參照公務員懲戒法規定，於5年時效內去對兩人各記申誡1次，並為逾越時效。

北高行說明，黃、林確實於6年前參與不當飲宴且未報備，故被刑事局各記申誡1次，並沒有重大瑕疵，決定判兩人敗訴；可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稱警政署長黃明昭涉足88會館 吳子嘉道歉獲撤告不起訴
2024/03/08 11:33

稱警政署長黃明昭涉足88會館 吳子嘉道歉獲撤告不起訴
檢察官接受「八八會館」招待、放行潛逃 監院糾正法務部、新北地檢
2024/05/15 13:11

檢察官接受「八八會館」招待、放行潛逃 監院糾正法務部、新北地檢

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
88會館負責人郭哲敏抗告延押2個月 高院駁回確定
2024/05/20 18:28

88會館負責人郭哲敏抗告延押2個月 高院駁回確定
「88會館」負責人郭哲敏5千萬交保檢抗告成功 明重開羈押庭
2024/05/06 15:41

「88會館」負責人郭哲敏5千萬交保檢抗告成功 明重開羈押庭
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播