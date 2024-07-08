「88會館」宴飲申誡1次 警局2高官不服提告敗訴

時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，被查出6年前出入「88會館」接受餐費6千多元宴飲卻未報備，各被記申誡1次，兩人不服經提告請求撤罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2024/07/08 08:56

〔記者溫于德／台北報導〕6年前出入「88會館」的時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，因每人接受餐費6千多元宴飲卻未報備，事後各被記申誡1次，兩人不服，決定提告。台北高等行政法院指兩人被懲處沒有問題，判決敗訴。

全案源於，時任警察大學校長陳檡文（已退休）被爆料，7年前進出涉地下匯兌集團主嫌郭哲敏所設立的88會館，後來警政署透過監視器畫面，又發現6年前時任刑事局副隊長黃、林也出入88會館，認定兩人接受不當宴飲，交由刑事局對兩人分別記申誡1次。

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不過黃、林強調，兩人在88會館接受宴飲的時間是在6年前，刑事局卻在去年對兩人各記申誡1次，已超過銓敘部號令所規定的3年懲處時效，應予撤罰。

刑事局解釋，黃、林本來就應該慎選參加宴飲的場所，卻未查證88會館的性質，便接受招待，況每人平均餐費為6264元，已超過3000元的正常社交禮俗標準，費用都還是郭哲敏支付，確實影響警察應有的廉潔形象。

再者，警政署事經媒體報導後，前年調閱88會館的宴飲單據，才發現黃、林接受宴飲一事，故經參照公務員懲戒法規定，於5年時效內去對兩人各記申誡1次，並為逾越時效。

北高行說明，黃、林確實於6年前參與不當飲宴且未報備，故被刑事局各記申誡1次，並沒有重大瑕疵，決定判兩人敗訴；可上訴。

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