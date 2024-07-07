媽借我錢好嗎？ 台中嬤險噴48萬 「連聲音都能AI了」警苦勸

許姓阿嬤要臨櫃匯款48萬元，幸行員聯手員警及時阻詐。（警方提供）

2024/07/07 14:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓阿嬤近日到銀行要臨櫃匯款48萬，行員直覺遇詐通報警方前來，阿嬤表示因擔任工程師的兒子欠錢，需要現金周轉，員警先向阿嬤女兒查證，雖確認弟弟未欠債，但阿嬤仍堅稱電話那頭是寶貝兒子的聲音，直到苦勸「現在連聲音都有可能是用AI偽造，千萬別匯款」，阿嬤才相信遇詐打消匯款念頭。

台中市第一分局指出，該分局西區所4日接獲轄區內銀行通報，八旬許姓阿嬤要臨櫃匯款48萬元，給住在北部當工程師的兒子，機警行員經查詢匯款帳號發現有異常的金流提領，且帳號非阿嬤兒子本人的，直覺阿嬤遇詐。

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巡邏中警員吳承澔接獲轉報隨即趕到銀行，詢問阿嬤「為何要匯款給兒子？」，阿嬤這才表示，昨日接到兒子的電話，先稱最近電話號碼有改，後表示欠債需要現金周轉，因為是自己的寶貝兒子不疑有他才到銀行匯款，希望幫兒子解決經濟問題。

細心吳員一聽，馬上確認這是非常經典的假親友真詐騙，立即請值班同仁協助，打電話給阿嬤家屬確認，結果阿嬤女兒表示，弟弟人在國外生活不住北部，更沒有欠債向母親借錢之事，吳員隨即向阿嬤說：「這肯定是詐騙，詐騙集團經常佯裝成親友，撥打電話給受害者借錢。」

「另現今AI技術普及，任何的聲音都可以偽造，一切都是詐騙集團的伎倆，可千萬不要匯款。」阿嬤此時才恍然大悟，打消匯款念頭；第一分局呼籲，詐團橫行，接到不明來電應提高警覺，小心謹慎，若遇到疑似遭詐騙的情事，可撥打110或165請求協助，切勿任意聽信陌生人的指示匯款、轉帳或面交等等，多一分謹慎，多一分保障。

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