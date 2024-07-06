開「腹腔」腫瘤被摘卵巢 25歲女求償300萬敗訴

衛生福利部立台南醫院。（記者王俊忠攝）

2024/07/06 19:59

〔記者王捷／台南報導〕25歲的徐姓女子到部立台南醫院接受「腹腔手術」摘腫瘤，她指控，因術後腹痛去其他醫院檢查，發現腫瘤依舊在，但右側卵巢被摘除，求償300多萬。醫檢會認為，廣義「腹腔」手術也包含卵巢，且割下來的是卵巢增生的黃體囊腫，右側卵巢並未全部割除，左側卵巢還在，不影響生殖機能，最後台南地院判徐女敗訴。

徐女聲稱，2013到台南醫院進行疝氣手術，並在2016因右下腹疼痛再次就診，經檢查發現腹腔內有大小約3.9公分的腫瘤，隨後在2017年3月2日的檢查中發現腫瘤增大，醫師建議進行剖腹探查手術，術後醫師告知手術順利完成，腫瘤已被切除。

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不過徐女指控，術後右下腹仍感疼痛，隨後前往郭綜合醫院檢查，發現腹腔內腫瘤仍在，且右側卵巢已被摘除。徐女認為醫師未經告知並取得同意的情況下，誤將其右側卵巢認為腫瘤而摘除，所以提起訴訟，要求賠償醫療費用及精神損害賠償共計310萬元。

醫師及台南醫院否認過失，表示手術過程中依據術前的電腦斷層掃描評估和術中觀察，切除的是一個黃體囊腫，而非正常的卵巢組織。術後病理報告也顯示，切除的是良性腫瘤，並非完整的卵巢。

此外，郭綜合醫院和高雄醫學大學附設中和紀念醫院的檢查報告顯示，徐女的右側卵巢可能已被部分或完全切除，但殘留部分極少，與台南醫院的病理檢查結果一致。

法院經審理後認為，徐女提供的證據不足，無法證明醫師在手術過程中存在過失或違反醫療常規的行為，手術記錄、病理報告和多次檢查結果都顯示被切除的是黃體囊腫，而非正常的右側卵巢，法院最終駁回了徐女的訴訟，判決被告無過失，並由原告負擔訴訟費用。

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