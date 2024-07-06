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調查局、美FBI聯手！逮台人非法交易個資 1收押2交保

調查局、美FBI合作首度偵破創新世紀市場網站不法蒐集國人個資案。（記者楊國文翻攝）

調查局、美FBI合作首度偵破創新世紀市場網站不法蒐集國人個資案。（記者楊國文翻攝）

2024/07/06 11:27

〔記者楊國文／台北報導〕調查局接獲美國聯邦調查局（FBI）情報，查出國人虞姓男子等3人在創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，隨即報請台北地檢署指揮偵辦，檢調展開搜索約談行動後，依虞男3人依違反個資法等罪法辦，並將1名共犯聲押禁見獲准、2人交保，擴大調查中。

調查局資安工作站去年6月間接獲美國聯邦調查局（FBI）情資，境外創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資後，立即展開調查。

調查局發現，該網站註冊用戶，除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經蒐證、交叉比對後，查出主嫌虞男、林男及陳男等3人於創世紀市場購買多筆國人使用的社群平台或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限，隨即報請台北地檢署檢察官羅韋淵指揮偵辦。

北檢、調查局資安工作站會同台北市、新北市調查處及花蓮縣調查站等單位，分別於今年4月18日、7月2日執行搜索約談，現場查扣主機及電磁紀錄等證物，並約談虞男等3人到案，依違反個人資料保護法、刑法妨害電腦使用等罪移送檢方複訊。

北檢訊後，認定林男犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，已向台北地院聲押禁見獲准，陳男獲20萬元、虞男2萬元交保，全案朝向違反個人資料保護法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦。

調查局指出，創世紀市場（Genesis Market）網站是美國知名販售網站權限的非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取之個人資料、網站登入帳號、密碼、cookies等權限資訊，不法集團藉掌握相關資訊以從事非法行為。美國聯邦調查局和歐美執法機構曾於去年4月間共同查封創世紀市場域名及對網站總部並法辦，並提供我國有關註冊用戶資訊進行深入調查。

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