澎湖男子深夜倒臥車道遭輾過 救出送醫

男子卡在車底，警消人員將他救出。（澎湖縣消防局提供）

2024/07/05 08:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市新生路今（5）日凌晨1名男子不明原因倒臥在車道上，經過的車輛不察，朝男子身上輾過，造成男子顱骨、頸椎骨折，並卡在車底下，澎湖消防局據報派員趕抵現場，使用破壞器材，將受困車下男子救出，緊急送往三總澎湖分院搶救，詳細肇事原因由馬公警分局調查釐清中。

馬公警分局調查指出，今日凌晨3時24分，馬公市新生路與館前路岔路口附近，蔡姓男子（53歲）不明原因躺臥於新生路車道上，遭鄭女（40歲）自小客車沿新生路文澳往馬公市區方向行駛輾過，蔡男顱骨、頸椎骨折、送三總救治。自小客車駕駛未飲酒，蔡男酒測值待驗中。

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消防局今日凌晨3時24分受理警察局轉報指稱，於馬公市新生路（縣立體育場旁岔路口）發生自小客車撞擊行人之交通事故，該行人受困車底，傷勢不明。消防局獲報後，立即派遣救護車及器材車，2車5人到場處理，現場由分隊長許乃文負責指揮。

勤務人員到達現場，立即使用電動撐開器及長背板，將受困車底之傷患帶出，蔡男意識不清，救護人員使用頸圈、長背板固定，包紮止血後，送三總澎湖分院急救，有關車禍肇事原因由馬公分局調查處理中。

男子深夜不明原因倒臥車道，遭汽車輾過。（澎湖縣消防局提供）

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