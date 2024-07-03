老翁謊稱醫師替3女針灸 全都身體不適戳破謊

老翁謊稱醫師替三女針灸，全都身體不適戳破謊，新竹地院將他判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/03 11:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕高中學歷的方姓老翁自稱是醫師，連續在新竹市替3名婦人針灸，結果3女被施針後，都感到身體不適，後來才發現方男竟無醫師資格，新竹地院依違反醫師法將方男判刑。

法官調查，方姓老翁明知其並未取得合法醫師資格，不能執行醫療行為；且明知針灸屬於侵入性醫療行為，應具有醫師資格，始得為之。竟向友人王女謊稱自己是中醫師，111年1月15日在王女位在新竹市住處內，為王女雙手虎口、拇指、中指下方等手背處針灸5針；在王女友人鄭女脖子處針灸2針，及在其右大腿至右小腿處針灸6針，又在王女友人蔡女右側鼠蹊部針灸數針。

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1週後方男在王女住處內，為王女雙手手背等處針灸6針；在蔡女左大腿處針灸至少1針。

三女遭方男針灸後，因感身體不適，始查悉上情。

法官審酌，醫師法嚴格禁止未取得合法醫師資格之人擅自執行醫療業務，並對違反者處以刑事處罰，其目的除保障合法取得醫師資格之人執業權利外，更係保障社會大眾得以在安全無虞之醫療環境下，接受經過國家嚴格培訓篩選而取得合法資格醫師之醫療服務，並確保醫療體系健全與發展，任意破壞此制度者，其惡性及對病患權益所生危害自屬重大。

方男明知未取得合法醫師資格，還向被害人佯稱以中醫師自居，使被害人等誤信而同意施以針灸等醫療行為，雖未收取任何費用，然其違法執行醫療業務，對於患者身體健康造成重大潛在危害，漠視法紀，依違反醫師法判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應提供100小時義務勞務及接受法治教育課程2場次。

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