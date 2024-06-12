新板傑仕堡案涉背信 吳東進包緊緊移送新北檢複訊

2024/06/12 03:00

〔中央社〕前新光人壽董事長吳東進被控營運新板傑仕堡時涉保險法特別背信罪，並在今天凌晨1時許移送新北地檢署複訊，他在人員陪同下戴帽子、墨鏡與口罩低調現身，對記者提問不發一語。

檢調調查，新光人壽投資興建「新板傑仕堡」，不過在2019年間至2021年間，時任新光人壽董事長吳東進與總經理蔡雄繼等人把傑仕堡租給關係企業使用後，卻涉嫌為關係人支出裝潢費等工程款項，沒有為新光人壽最大利益考量，使新光人壽損失約新台幣1億元。

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此外，檢調還查出，新光人壽高層委託傑仕堡商旅公司經營樂齡宅並出租，卻無償提供數百房次給4至5間關係企業使用，使新光人壽短收數百萬元租金利益。

全案經金管會移送，新北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分18路搜索新光人壽、新板傑仕堡與吳東進住家等處，並約談吳東進、蔡雄繼、傑仕堡商旅公司負責人呂炳賢與新光人壽保險代理部張姓資深協理等17名被告與2名證人到案說明，另查扣帳冊、手機與電磁紀錄等證物；吳東進等6名被告深夜被移送至新北地檢署複訊。

金管會2022年3月才就新板傑仕堡案對新壽開出重大裁罰單，當時新壽未確實落實新板傑仕堡B棟查核控管、辦理新板傑仕堡住宿及出租作業有缺失等，金管會因此開罰新壽300萬元。（編輯：洪啟原）1130612

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