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「辣新聞152」選前播「晶華緋聞事件」挨罰 民視提告敗訴

民視「辣新聞152」節目播出「蔣孝嚴家族爭議」、「晶華緋聞事件」，事後被NCC認定違反事實查證原則而有損公共利益，開罰40萬元；民視提告抗罰，遭法院判決敗訴。（翻攝民視）

民視「辣新聞152」節目播出「蔣孝嚴家族爭議」、「晶華緋聞事件」，事後被NCC認定違反事實查證原則而有損公共利益，開罰40萬元；民視提告抗罰，遭法院判決敗訴。（翻攝民視）

2024/06/11 15:12

〔記者溫于德／台北報導〕民間全民電視公司經營的民視新聞台，前年透過「辣新聞152」節目播出「蔣孝嚴家族爭議」、「晶華緋聞事件」，被NCC認定違反事實查證原則而有損公共利益，開罰40萬元；民視不服，提告抗罰。台北高等行政法院地方行政訴訟庭指這個裁罰沒有問題，判民視敗訴；可上訴。

判決指，前年9月20日節目中談到「蔣孝嚴家族爭議」，並提到「晶華緋聞事件」時，下標包括「獨家、蔡玉真還原訂房過程！洗刷王筱嬋清白！再曝女主角線索！？」、「女主呼之欲出！？線索1：連方瑀！線索2：黃美倫（章孝嚴之妻）婚前職業！嫁入豪門！？」

此時，主持人周玉蔻稱，「她」跟連方瑀一樣，具中國小姐背景等語；周也說，「她」說「她」想要做蔣夫人。來賓蔡玉真則接話，真正的女主角出現後，他當時會面臨真的要離婚，娶這個女主角；周再問：真的嗎？章孝嚴是真的真心愛這個女主角嗎？

NCC事後認民視製播的內容，有違事實查證原則，導致損害公共利益，依衛星廣播電視法對民視開罰40萬元。民視不服，提告抗罰稱節目內容涉及當時正要參選台北市長的蔣萬安及其父親蔣孝嚴這兩名重要政壇人士，且周、蔡所發表的屬政治性言論，應受到較高程度的保障。

法院認為，蔣孝嚴多年前的緋聞與公共事務無關，也與蔣萬安的品德、誠信無涉，代表都無關選舉活動，該節目卻於選前持續討論蔣萬安的血統，同時連結選舉議題，導致觀眾把緋聞與公共事務、選舉議題產生不當連結，況民視確實違反事實查證原則，有損公共利益，對其開罰40萬元沒有問題，判民視敗訴。

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