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吸膠男潑油企圖燒民宅還露鳥、襲胸 警設巡邏箱看管

黃男吸食強力膠還闖入民宅，地方人心惶惶。 （民眾提供）

黃男吸食強力膠還闖入民宅，地方人心惶惶。 （民眾提供）

2024/06/11 12:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮1名黃姓男子疑有吸食強力膠惡習，不僅曾買汽油意圖燒毀鄰居民宅，還涉嫌偷錢、持刀傷人及對女子襲胸，地方人心惶惶，上月因吸膠被警方強制就醫。警方指出，目前黃男留院治療中，評估是否轉往其他機構安置，並在黃男住家對面設巡邏箱，防範再生治安事件。

和美警分局副分局長詹廷育指出，這名61歲黃姓男子曾犯下多次襲胸、露鳥、傷害，社維法等罪嫌，2018年因與鄰居發生口角，前往加油站購買汽油，意圖燒毀鄰居房子；今年5月服刑出獄，又兩度吸膠被警方查獲。

警方調查，黃男所犯罪刑多與其吸食強力膠有關，因為經常吸膠後鬧事出入派出所、療養院，還多次跑到縣議員賴清美服務處大鬧，賴清美曾請其家人帶回，讓地方人心惶惶。

賴清美指出，黃男曾拿著剪刀站在路中間指揮交通，還曾露鳥、闖入民宅，並對著路過的女子襲胸，還曾拿刀砍傷自己母親及放火燒自宅，雖然多次遭到判刑、強制送醫，但仍效果不彰，雖然上個月被強制送進療養院，但半年後還是得再轉院，問題還是存在，地方都相當害怕他又放出來，對居民造成危害。

和美警分局表示，黃男於5月間因吸食強力膠被查獲，通報縣府社會處、衛生局經家屬同意將其強制就醫，目前仍留院治療中，經醫院及相關單位評估，需住院療養6個月後，再評估是否得以出院或轉往其他機構安置。警方已在黃男住家對面設置巡邏箱，納入治安專案巡邏線，由嘉犁派出所加強巡邏、探訪，並就近隨時掌握黃男的狀況，防範再生治安事件。

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黃男對女子襲胸後還強推入田裡，地方人心惶惶。 （民眾提供）

黃男對女子襲胸後還強推入田裡，地方人心惶惶。 （民眾提供）

黃男多次吸食強力膠行為脫序，地方人心惶惶。 （民眾提供）

黃男多次吸食強力膠行為脫序，地方人心惶惶。 （民眾提供）

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