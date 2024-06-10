男大學生開車接高中少女放學 行駛間伸狼爪撞車被送辦

苗栗地方法院審理，認林男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處8個月徒刑，惟審酌林男已與小美達成和解賠償，予以緩刑2年，以啟自新。（資料照）

2024/06/10 16:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓男大學生透過臉書結識苗栗縣一名高中少女「小美」（化名），在一次開車接小美放學時，於車輛行駛途中，違反小美意願，強行撫摸小美大腿、肚子、胸部及下體，結果不慎撞車。小美趁隙脫逃報警，將林男送法辦；苗栗地方法院審理，認林男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處8個月徒刑，惟審酌林男已與小美達成和解賠償，予以緩刑2年，以啟自新。

林男於去年3月間透過社群軟體臉書，結識當時就讀高中、未滿18歲的小美。林男於去年6月2日下午5點許，開車前往接送小美放學，卻在小美上車後，趁車輛行駛間小美不易離開之際，違反小美意願，以手撫摸小美的大腿、肚子、胸部及下體。

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結果，林男因駕駛不慎與其他車輛發生碰撞，小美趁隙逃脫，跑進一旁超商躲藏，並經超商店員協助向學校教官求救，由教官報警處理，將林男送法辦。

案經法院審理，法官認林男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8個月，惟念林男年紀尚輕，犯後終能坦承犯行，並與小美達成和解並已履行賠償，獲得小美的諒解，加上林男前無因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認林男經此偵審程序及刑之宣告後，應知警惕，予以緩刑2年，並於緩刑期間付保護管束，以啟自新。

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