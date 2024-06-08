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嫖客網路論壇狂讚漂亮服務好 害「半套妹」與店家被抄了

嫖客在網路論壇分享消費心得，卻讓警方按圖索驥查獲應召站（半套店），圖為警方查緝性交易，與本案無關。（民眾提供）

嫖客在網路論壇分享消費心得，卻讓警方按圖索驥查獲應召站（半套店），圖為警方查緝性交易，與本案無關。（民眾提供）

2024/06/08 10:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子去年12月經營應召站，媒介兩名女子從事俗稱「半套」的性交易，每次收費1950元，卻有嫖客消費後，在網路論壇撰文分享嫖妓心得，大讚「半套妹」漂亮服務好，絕對「不踩雷」，這些分享文引起網路巡邏的警察注意，持搜索票查獲兩女正在進行性交易，林男也坦承媒介猥褻牟利，台中地方法院依妨害風化罪判處徒刑4月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，林姓男子從去年（2023年）12月起，經營「蝦店應召站」（或俗稱半套店），媒介楊姓女子與江姓女子，在一棟民宅的301與302套房，從事俗稱「半套」的性交易，每節50分鐘，收費1950元，楊女與江女獲得1000元，林男抽取950元。

該店經營不久，卻有嫖客在網路論壇中，撰文分享消費經驗，大讚「半套妹」漂亮又服務好，也讓該店知名度大增而豔名遠播，警察網路巡邏時發現這些讚美分享的嫖妓心得，進而鎖定這間應召站。

警員先喬裝男客進入上述民宅，發現確有性交易情事，亮出搜索票執行搜索，在301號房查獲陳姓男客與楊女交易中，另於302號房查獲張姓男客與江女性交易，查扣潤滑液兩罐與現金6000元。

林男於警詢、檢方偵查時，都坦承不諱，台中地方法院認為他不思循正途獲取財物，竟從事容留、媒介猥褻行為牟利，敗壞社會風氣，依妨害風化罪判處徒刑4月，可易科罰金約12萬元。

嫖客在網路論壇分享消費心得，卻讓警方按圖索驥查獲應召站（半套店），圖為警方查緝性交易，與本案無關。（民眾提供）

嫖客在網路論壇分享消費心得，卻讓警方按圖索驥查獲應召站（半套店），圖為警方查緝性交易，與本案無關。（民眾提供）

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