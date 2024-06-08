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飆國罵、名字打成淫！ 屏東警員與所長互控妨害名譽 無罪原因曝

屏東警分局新鐘派出所發生代理所長與警員互控的紛爭。（記者葉永騫翻攝）

屏東警分局新鐘派出所發生代理所長與警員互控的紛爭。（記者葉永騫翻攝）

2024/06/08 00:23

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局新鐘派出所江姓代理所長與王姓警員有嫌隙，江員在LINE群組質問王員為何尿液未送檢驗？王連續4次以「江X『淫』我忘了」等字眼回覆，江氣的大罵王「三字經」，兩人互告公然侮辱，屏東地院認為雙方都不構成公然侮辱，雖獲判無罪，但警分局認為2人有損警譽，均記過調職。

江姓代理所長去年3月不滿王員沒將尿液送驗，在該派出所的「新鐘錶公司」LINE群組內要求王說明清楚，王則連續4次以「江X『淫』我忘了」等文字回覆，並到派出所寢室向江表達對勤務安排的不滿，雙方發生爭吵，江男怒罵王「「X你娘、俗辣、沒懶」等語言，雙方相互提告公然侮辱，王員還提出就醫診斷證明，指江在擔任所長期間長期霸凌他，造成他失眠、夢遊，請求精神賠償20萬元。

屏東警分局展開調查，認為江、王兩人言行舉止失當，情緒控管不佳，違反端正警風紀的規定，兩人各記一小過並調職處分。

屏東地院認為，王員故意將「寅」打成「淫」，雖令人不快，非恣意謾罵，難認有故意貶損江的名譽及人格情形，而江男罵「三字經」是在寢室內因勤務等問題起衝突時，所為短暫言語攻擊，非持續謾罵貶損王的人格，皆判兩人無罪，並駁回王員民事求償之訴。

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