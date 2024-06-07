為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

幫涉詐收押律師鄭鴻威洩密給親友 辯護律師認罪獲緩刑

律師劉育年替涉詐在押律師鄭鴻威（見圖）洩密給親友，北院考量劉認罪，給予緩刑4年機會。（資料照）

律師劉育年替涉詐在押律師鄭鴻威（見圖）洩密給親友，北院考量劉認罪，給予緩刑4年機會。（資料照）

2024/06/07 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕律師鄭鴻威涉外洩偵查秘密給詐騙集團首腦遭羈押禁見，然替鄭辯護的律師劉育年再把檢方應秘密的偵查核心訊息，如鄭的telegram帳密等洩漏給鄭的親友。台北地院考量劉坦承犯行，依非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪對劉判得易科罰金之刑6月，緩刑4年，條件是應向公庫支付50萬元；可上訴。

起訴指，劉育年是平安恩慈國際法律事務所的職業律師，今年2月1日劉受鄭鴻威的妻子委任替鄭擔任辯護；案經檢方調查，鄭因參與犯罪組織且犯洩密罪嫌重大，2月2日向北院聲押禁見獲准。

然檢方發現，劉育年明知不能將鄭的telegram帳號、密碼等偵查核心訊息告知鄭的親友，否則北院對鄭羈押禁見便失去意義，劉仍於2月7日依鄭的指示，將鄭要求其他律師繼續承接詐團陪偵的紙條，轉交給鄭妻，再由鄭妻轉知鄭的胞姊，後經拍照以LINE方式轉知律師助理林佳毅。

後來林佳毅被聲押獲准，從林的手機內發現翻攝紙條的照片這個鐵證。

北院認為，劉育年是職業律師，將執行業務所持有的秘密資訊配合交給鄭鴻威指定的親友及共犯，不但違反職業倫理，更使犯罪偵查、發現真實徒增困難，但考量劉坦承犯行，又是一時失慮而犯案，依法判6月、得易科罰金18萬元，並給予緩刑4年機會，條件是要應向公庫支付50萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團成員有女檢察官？ 北檢：不是司法人員
2024/05/15 11:23

詐團成員有女檢察官？ 北檢：不是司法人員
律師鄭鴻威洩密詐團收押 辯護律師劉育年涉替鄭洩密起訴
2024/04/16 10:29

律師鄭鴻威洩密詐團收押 辯護律師劉育年涉替鄭洩密起訴

松益發建築集團 築願世界的美好
律師涉洩密給詐團！檢調第4波搜索 10律師全列被告
2024/04/19 09:49

律師涉洩密給詐團！檢調第4波搜索 10律師全列被告
法官石育恩幫涉詐律師鄭鴻威藏300萬 橋頭地院送評鑑委員會
2024/05/16 20:37

法官石育恩幫涉詐律師鄭鴻威藏300萬 橋頭地院送評鑑委員會

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播