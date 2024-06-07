幫涉詐收押律師鄭鴻威洩密給親友 辯護律師認罪獲緩刑

律師劉育年替涉詐在押律師鄭鴻威（見圖）洩密給親友，北院考量劉認罪，給予緩刑4年機會。（資料照）

2024/06/07 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕律師鄭鴻威涉外洩偵查秘密給詐騙集團首腦遭羈押禁見，然替鄭辯護的律師劉育年再把檢方應秘密的偵查核心訊息，如鄭的telegram帳密等洩漏給鄭的親友。台北地院考量劉坦承犯行，依非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪對劉判得易科罰金之刑6月，緩刑4年，條件是應向公庫支付50萬元；可上訴。

起訴指，劉育年是平安恩慈國際法律事務所的職業律師，今年2月1日劉受鄭鴻威的妻子委任替鄭擔任辯護；案經檢方調查，鄭因參與犯罪組織且犯洩密罪嫌重大，2月2日向北院聲押禁見獲准。

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然檢方發現，劉育年明知不能將鄭的telegram帳號、密碼等偵查核心訊息告知鄭的親友，否則北院對鄭羈押禁見便失去意義，劉仍於2月7日依鄭的指示，將鄭要求其他律師繼續承接詐團陪偵的紙條，轉交給鄭妻，再由鄭妻轉知鄭的胞姊，後經拍照以LINE方式轉知律師助理林佳毅。

後來林佳毅被聲押獲准，從林的手機內發現翻攝紙條的照片這個鐵證。

北院認為，劉育年是職業律師，將執行業務所持有的秘密資訊配合交給鄭鴻威指定的親友及共犯，不但違反職業倫理，更使犯罪偵查、發現真實徒增困難，但考量劉坦承犯行，又是一時失慮而犯案，依法判6月、得易科罰金18萬元，並給予緩刑4年機會，條件是要應向公庫支付50萬元。

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