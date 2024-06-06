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北市重陽橋驚見浮屍！男膠帶封口 左前肢曾開刀

台北市重陽橋下淡水河濱今日發現一具男性浮屍。（記者劉慶侯翻攝）

台北市重陽橋下淡水河濱今日發現一具男性浮屍。（記者劉慶侯翻攝）

2024/06/06 18:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市重陽橋下淡水河濱今日發現一具男性浮屍，由於死者臉部被具有黏性的膠帶纏繞封阻，再加上身份尚無法查證，警方不排除有他殺的可能，台北市刑警大隊已介入偵辦調查。

警方同時指出，男屍身高約165公分、年紀約50歲左右、身穿POLO衫、卡其色長褲，口腔牙齒幾乎全為假牙以及左手前肢有開刀痕跡，民眾若家中有協尋男性人口者，也呼籲出面指認。

警方表示，在今日清晨6時許，有名清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有橋下的淡水河面上有疑似有具屍體載浮載沉，通知警消到場後確認為男性浮屍。

警消將遺體打撈上岸，初步鑑識發現男屍頭部、臉部的位置，有被黏性膠帶纏繞、封阻住口部，僅留出眼、鼻處，但手、足部並沒有傷痕，身體已經明顯浮腫。初步判斷男浮屍應該落水有3天的時間。

警方表示，由於案情看似並不單純，再加上男性浮屍臉部已經難以辨認，身上也沒有相關證件，警方目前尚未能查出對方身份，已採集DNA、齒模以及指紋比對身分。

警方為釐清全案有無他殺可能，台北市刑警大隊也奉指示介入調查，與大同分局共組專案小組偵辦。

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