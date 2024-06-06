想吃炸物釀火海 燒菜燒到燒房子

6日中午台南鬧區保安路一處民宅傳出火災，疑似是屋主想吃點炸物，結果導致廚房火災。（民眾提供）

2024/06/06 16:29

〔記者王捷／台南報導〕台南鬧區保安路今天中午傳出火災，起火原因疑似是屋主在鍋中煮油，想炸東西吃，結果手抖了一下，不慎引發火災。屋主謝姓3姊弟，年紀都是5、60歲，受困陽台，所幸消防局迅速抵達現場，3人均已安全救出，並無大礙，火勢已撲滅，消防局則指出，廚房抽油煙機、濾油棉片，要記得定期清洗與更換。

今天中午12點多，保安路一處民宅號冒出濃煙，60歲的謝大姊、58歲的謝二姊和52歲的謝弟，3人受困陽台，消防局接獲報案後，派遣永華等分隊14車30人前往現場搶救，並架梯救出受困人員，隨後控制火勢。

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還好今天不是假日，保安路沒有觀光人潮，警方也動員6名警力，在保安路、西門路及國華街口進行交通管制，疏導用路人改道通行，避免圍觀影響救援行動。

據了解，現場為一樓磚造、二樓鐵皮加蓋建築，起火點位於一樓後方廚房，疑似是屋主在鍋子中煮油，打算要炸點東西吃，結果疑似技術不好，不慎引發火災。

台南晶英酒店廚藝創作副總監鄭安宏說，在廚房發生火災，最好先關火、蓋上鍋蓋，然後千萬別潑水熄火，這是廚師的基本常識，他去教餐飲系的學生時，也會特別強調這一點。

消防局指出，除了不要用水噴油鍋，也要定期清理抽油煙機，例如抽風管要換成不鏽鋼材質、灶台周邊最好要用防燃建材，最好能準備一罐乾粉滅火器，以備不時之需。

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