大麻、卡西酮入侵年輕族群 高檢署示警強力查緝

卡西酮類毒品常見外觀。（記者陳彩玲攝）

2024/06/06 14:42

〔記者陳彩玲／台北報導〕高檢署今早發布今年度上半年國內毒品情勢分析報告，發現卡西酮類及大麻毒品查獲量增多，針對此濫用情形提出示警，並統合六大緝毒系統強力查緝，包括掌握藏匿於社區、校園之販毒案件及施用黑數；加強可疑旅客檢查等措施，強力壓制卡西酮類及大麻毒品。

高檢署檢察官趙燕利指出，近年卡西酮類及大麻毒品查獲量增多，且入侵年輕族群，根據食藥署濫用藥物檢驗通報系統統計，卡西酮類毒品在新興毒品檢出種類名列前茅，其中Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵）2019年佔檢出件數第一位；新興毒品「彩虹菸」同樣含卡西酮，因製作簡單、成本低廉，酷炫包裝等特性，吸引許多年青族群施用；此外，以卡西酮類毒品為主的毒品咖啡包，近期查獲量也大增。

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至於大麻部分，趙燕利說，2022年司法警察機關查緝重量1560公斤、株數1萬3001株，2023年查獲重量2328.5公斤、株數6692株，顯見國內對大麻需求不斷增加，主要可能是部分國家法令政策鬆綁、合法化言論鼓吹、全球性氾濫等因素導致。

高雄醫學大學醫學院副教授林宜靜表示，吸食卡西酮類毒品會有呼吸困難、腎臟損傷、痙攣抽蓄等副作用，甚至引發暴力自殘、幻覺幻聽、譫妄偏執等精神症狀；大麻則會讓吸食者有強烈渴求感，用量進而曾多，導致記憶及認知能力減退，嚴重時會影響日常生活，且對中樞神經有迷幻作用，會出現躁動、憂鬱焦慮、低落、失眠及頭痛等戒斷症狀。

為避免毒品危害擴大，高檢署統合六大緝毒系統強力查緝，包括持續蒐集製造、運輸、販賣毒品情資、執行安居緝毒專案，規劃主題式查緝重點；佈建社區、校園反毒通報網絡，掌握藏匿於社區、校園的販毒案件及施用黑數；盤點特定營業場所，提高巡查密度；查緝跨境走私案件、毒品工廠或分裝場所；加強可疑旅客檢查；強化數據分析、發掘毒品黑數等。

高檢署呼籲，大麻、卡西酮是列管的毒品，在《毒品危害防制條例》均有構成刑事犯罪的相關規定，切勿以身試法。

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高檢署檢察官趙燕利。（記者陳彩玲攝）

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