彭華幹率「假和尚」立法院靜坐抗議 批菸防法新法上路卻空轉

「假和尚」到立院群賢樓外靜坐抗議。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/06 13:00

〔記者王冠仁／台北報導〕菸害防制法修正案納管加熱菸等菸品，從去年3月上路至今，台灣市面仍無法買到合法加熱菸品，全因負責健康審查的衛生福利部國民健康署幾近停擺。不過，不會產生二手菸害的加熱菸在台市場不小，眾多菸友只好自己夾帶，或找水貨商購買，台灣海關日前就逮到台人假扮日本假和尚企圖夾帶加熱菸彈走私入境。對此，Clear air大聯盟發起人彭華幹，今天早上率6位「假日本和尚」到立法院外靜坐抗議。

今天早上10時許，彭華幹率6位打扮成日本和尚的抗議群眾，前往立法院群賢樓外，和尚們敲著木魚、喊著口號，「逼我走私加熱菸」、「被迫變裝扮和尚」，並在袈裟底下貼滿「加熱菸」紙卡，諷刺政府不作為變相逼民眾走私加熱菸，痛批政府在菸防法修正案上路後卻幾乎空轉至今。

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彭華幹說，目前全世界已有一百多個國家允許加熱菸上市，唯獨台灣明明菸害防制法修正後已納管加熱菸，但負責把關的國健署卻在健康風險審查過程，不斷運用各種行政手段拖延審查進度，根本是黑箱作業，更令人質疑是在護航紙菸市場，令人憤怒。

而且，加熱菸遲遲無法依法上市，不只導致加熱菸買賣黑市化，國家稅收也因此捉襟見肘。原本菸捐等稅收可以挹注長照健保基金運作、醫護人員加給、癌症免費篩檢上，這些菸捐都「放水流」。

彭華幹強調，加熱菸在台市場不小，民眾無法合法買賣，導致走私菸的水貨商賺進不法暴利，現今機場海關儲藏室存放著成千上萬查扣的加熱菸，就是鐵證。

彭華幹認為，菸防法修法上路是在蔡英文政府時代，但現在是由總統賴清德主持政局，既然有新氣象就不該有黑市亂象四竄，他希望政府拿出解決之道，讓加熱菸盡早依法上市，阻斷加熱菸黑市亂象，更能讓政府依法課徵的菸捐菸稅充實國庫。

上月26日，有3名旅客搭乘晚上10許的華航航班，從東京要入境台灣；有眼尖旅客想起曾在日本機場看到3人分裝加熱菸彈，其中一人還打扮成日本和尚，立即檢舉。海關人員隨即在3人通關時攔查，在他們行李中先後查獲560條加熱菸彈，全數暫扣。

「假和尚」的袈裟底下貼滿加熱菸紙卡，諷刺政府變向逼迫民眾夾帶加熱菸品走私。（記者王冠仁翻攝）

彭華幹率「假和尚」到立院外抗議。（記者王冠仁翻攝）

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