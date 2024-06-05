台中夜市小公主走失頻喊「仙草」 警急找飲品攤結局讓人笑了

女警牽著女童的手找媽媽，最後總算是虛驚一場。（警方提供）

2024/06/05 23:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名5歲女童上週六在北屯區大地商場外哭找媽媽，警方接獲熱心民眾報案趕往時，研判穿著公主紗裙的女童，應是與家人在一街之隔總站夜市逛街走失，試著對話時她卻頻喊「仙草」2字，員警逐飲品攤尋親未果，終於有人出來和女童相認，這才發現女童只是愛吃仙草，媽媽在夜市擺的是遊戲攤，令人啼笑皆非。

台中市第五分局松安派出所當晚獲報，巡邏中員警龔財信、張又孋、楊雅婷到場了解時，女警楊雅婷主動上前溫柔安撫女童情緒，並透過聊天推敲出其家人可能在大地商場對面總站夜市擺攤做生意，但年僅5歲女童因為緊張，無法完整表達擺攤處、販賣何種物品，只是不斷重複「仙草」2字。

請繼續往下閱讀...

因時值用餐尖峰時段，夜市人潮眾多，警方只好兵分兩路，由楊員陪同女童原地等候，另2員則帶著女童相片穿梭夜市向各個販賣飲品攤商打聽消息，同時利用夜市櫃台廣播尋人，然週六晚間夜市熙熙攘攘，現場聚集了百餘攤商，增加尋找的困難度。

正當警方準備帶女童進入夜市「指認」哪間飲料攤時，突然有名男子出現並拍拍女童的頭，表示是女童媽媽友人，而女童見到男子總算破涕為笑，直呼終於找到叔叔了，原來男子在該夜市經營遊戲攤位，女童媽媽偶爾會帶著孩子在旁擺攤，因當晚客人眾多，兩位大人忙於招呼一時不慎，忘記留意小朋友行蹤，等回過神時孩子早已不見蹤影。

3名員警聽聞後，啼笑皆非地向男子表示，因小女孩不斷重複「仙草」2字，誤以為女童的家人在夜市中經營某個仙草飲品攤位，幸好男子及時出現，結束了這段尋親之旅，除提醒家長應盡照顧孩童責任外，也特別拜託男子記得帶小女孩喝上一杯心心念念的仙草飲品，安撫她驚魂未定的心。

員警拿著女童的照片逐飲品攤尋親。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法