海巡雲林艦6/15成軍 最美代言人曝光

國家海洋日將舉辦「雲林艦成軍典禮暨航海大會師」活動。圖為海巡雲林艦。（記者洪定宏攝）

2024/06/05 12:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會主委管碧玲今天宣布第五屆國家海洋日活動內容，將於6月15日在高雄港旅運中心旁的16號、17號碼頭，舉辦「雲林艦成軍典禮暨航海大會師」，並邀請前台灣小姐冠軍鄭婷怡、台灣身心障礙潛水協會理事長陳克誠、台東帆船學校小飛（Federico Davicino）校長擔任代言人。

鄭婷怡特別穿著露肩魚尾晚禮服，且不吝展現「事業線」出席活動發布會，驚豔全場，被譽為「最美代言人」。管碧玲笑稱她很後悔，忘了找鄭婷怡當海保法的代言人，如果帶鄭一起去立法院，不知道有多好。

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海巡雲林艦於今年3月9日交船，當時的總統蔡英文與副總統暨準總統賴清德共同登艦視導。6月15日的成軍典禮，新任總統賴清德與行政院長卓榮泰將聯袂出席。

今天的活動發布會安排Amis旮亙樂團使用阿美族祖先留傳的樂器表演，陳克誠、小飛、鄭婷怡分享推動海洋體驗活動的心路歷程。

管碧玲強調，今年國家海洋日安排花東「長濱船團」的南島支架船、西灣學院的舢舨船、高雄市原民會的特色船舶，另有100多艘獨木舟在愛河灣集結，更在高雄港外海舉辦「航海大會師帆船賽」，總獎金超過100萬元。

管碧玲（左二）邀請前台灣小姐冠軍鄭婷怡（左一）、台灣身心障礙潛水協會理事長陳克誠（右二）、台東帆船學校小飛校長（右一），擔任國家海洋日代言人。 （記者洪定宏攝）

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