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張斯綱批郭璽「軍火掮客」挨告 北檢不起訴

郭璽去年在直播中爆張斯綱曾向他要錢。（圖翻攝自麻將最大黨YT）

郭璽去年在直播中爆張斯綱曾向他要錢。（圖翻攝自麻將最大黨YT）

2024/06/04 10:33

〔記者陳彩玲／台北報導〕前海軍顧問郭璽去年總統大選期間，爆料國民黨立委參選人、北市議員張斯綱曾找他要錢，引發外界討論，張斯綱反駁稱不認識郭璽，批郭是「軍火商掮客，並指郭為了選舉損害他人名譽，非常「低賤」、「下流」。對此，郭璽不滿提告妨害名譽，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，將張斯綱不起訴。

張斯綱去年10月到北檢按鈴控告，郭璽在YouTube亂開地圖砲，指他接受招待吃鐵板燒是胡說八道，強調他根本不認識郭璽，是從媒體上認識這個「國防掮客」、「軍火商掮客」，因此提告郭璽加重誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選，並指郭璽是「潛艦國造的亂源」、「國防採購的亂源」，為了自己的選舉損害他人名譽，非常「低賤」、「下流」。

對此，郭璽不滿認為張斯綱的用語已貶損他的名譽和人格評價，反告張斯綱涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪。

台北地檢署調查認為，潛艦案件事涉國防，與公共利益有關，是可受公評之事，且「軍火掮客」是指從事軍火交易媒介的人，是職業樣態的一種，難認有貶損他人名譽，另張斯綱用「低賤」、「下流」的詞語雖尖銳，但綜觀上下文脈論，不排除是對不相關人捲入的選舉方式表達不認同，依罪嫌不足將張斯綱不起訴。

至於張斯綱提告郭璽涉犯加重誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選部分，台北地檢署仍持續偵辦中。

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