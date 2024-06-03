金管會訪新北檢 檢察長余麗貞：前段阻詐能減少財損

金管會主委彭金隆（圖左）今日至新北地檢署，與新北檢檢察長余麗貞（右）就打擊詐欺、反洗錢等業務進行廣泛討論。（新北檢提供）

2024/06/03 20:27

〔記者王定傳／新北報導〕金管會主委彭金隆今日率副主委陳彥良、銀行局副局長童政彰、科長林秀蓮至新北地檢署，與檢方就打擊詐欺、反洗錢等業務進行廣泛討論；新北檢檢察長余麗貞指出，除懲詐外，金融機關如能在前段阻詐，將疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶及早進行監控、採取必要措施，更能減少被害人財產損害。

彭金隆一行人是在今日下午到訪新北檢，余麗貞則在襄閱主任檢察官江祐丞、主任檢察官黃筵銘、曾開源及檢察官李秉錡、吳秉林陪同下歡迎彭金隆一行人。

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雙方針對打詐等業務進行廣泛討論，其中，今年4月17日，中國信託曾與攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」，由新北地檢署提供個人資料去識別化的人頭帳戶帳號名單，運用中國信託銀行人工智慧（AI）技術與大數據資料分析，鎖定潛在不法帳戶預先管制。

余麗貞今表示，透過這次分析共有三大發現，第一：第二層指以上的洗錢帳戶，因沒有被害人，並未通報165平台，造成防制漏洞；第二是，現行帳戶警示期限自通報時起算，逾2年自動失其效力，致若干偵審期間逾2年個案，被告因帳戶警示失效後，竟可再次出售帳戶或將帳戶內的犯罪所得轉移，建議可修正法規延長警示期限或其他防制作為。

余麗貞指出，第三則是，除警（衍）示帳戶或偽冒開戶外，法規要求銀行對疑似不法顯屬異常交易存款帳戶，須查證有「不法」情事才可以採取管制措施，但銀行因擔心無法善盡查證「不法」義務，不敢斷然採取管制措施，阻詐門檻過高，建議應修正相關管理辦法，讓銀行更有彈性，能即時阻詐。

彭金隆則回應，金管會主動執行打詐業務，樂於聽取第一線執法機關實務建言，對於修正相關法規採取開放態度，但金融監理事涉多層面考量，打詐當然是首要之急，但普惠金融、人權保障等議題，及銀行業者在實際執行法規時遭遇的難題，都是金管會在修正法規時必須考量因素；另金管會也鼓勵銀行積極阻詐，過去1年臨櫃阻詐成功1萬餘件，減少財損70餘億。

余麗貞與彭金隆重申，雙方將繼續落實推動打詐綱領1.5版各項措施，透過跨部門、跨部會、跨領域聯合打詐，公私協力持續精進反洗錢作為，期能減少詐騙發生，並將詐騙集團繩之以法。

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