基隆北寧路山崩 地質學者：長年風化與連日大雨所致

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口今日傳出山崩，現場9輛車遭波及、2人受傷送醫。（記者吳昇儒攝）

2024/06/03 20:14

〔記者陳嘉怡／台北報導〕基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口，今日下午發生土石大規模崩塌，現場9輛車遭波及、2人受傷送醫。學者指出，此次山崩應該和連日大雨所致，當地岩層經過長期風化，產生許多「節理」，大雨導致大量水分滲入岩縫中，岩層含水量增加導致土石層鬆落，才會讓土石一轟而下。

中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤表示，台灣北海岸的地質主要由砂岩組成，砂岩層受力擠壓而變形或斷裂，容易讓岩石產生破裂面和縫隙，這些破裂面稱之為「節理」。這些節理受到東北風長期吹拂，風化作用明顯，經年累月下來縫隙就會慢慢擴大，雨水容易沿著節理裂面滲入岩層中。

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因此，李錫堤認為，此次土石崩落應該是連日大雨所致，大雨導致大量水分滲入岩縫中，岩層含水量變多、重量增加，在岩縫中形成水壓，使岩石容易鬆動崩落，鬆落到一定程度後就會出現山崩情況。尤其週日的雨勢大，水壓對岩石造成的壓力大，就更容易產生落石崩塌現象。

李錫堤也表示，0403花蓮強震及後續餘震，對基隆的影響較輕微，當地震度幾乎只有一級或二級，此次山崩和地震之間的關聯性較小，主要還是受大雨影響。通常大規模土石崩塌前，會先有小落石掉落，民眾行車一旦看到這些前兆，應立即快速通行或遠離，尤其接下來進入梅雨季，經過易崩塌路段要格外小心通行。

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