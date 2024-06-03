彰化「老司機」嘿咻11歲女童未戴套害懷孕 判刑4年8月

彰化一名曾姓男子，網路交友11歲女童，還發生4次關係未戴套害女童懷孕，一、二審都判決4年8月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/06/03 20:10

〔記者陳建志／台中報導〕彰化暱稱「開車老司機」曾姓男子，去年7月從網路聊天室認識一名就讀小六的11歲女童，竟4次約女童到住處和汽車旅館發生性關係，且都未戴套造成女童懷孕，女童家人發現氣炸報案，曾男到案後坦承不諱，一審依對於未滿14歲之女子為性交罪，應執行4年8月徒刑，曾男不服上訴，且辯稱不知道女童未滿14歲，台中高分院認為曾男事後否認犯行，態度不佳，且原審量刑並無失當，駁回上訴。

判決指出，彰化曾姓男子在網路遊戲通訊軟體暱稱「開車老司機」，去年7月中旬透過通訊軟體認識11歲的小六女童，曾男卻先後4次約女童前往自己家中，以及汽車旅館發生性行為，直到女童家長發現她懷孕，追問下得知上情氣炸，向警方報案提告。

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一審法官認為，女童年紀涉世未深，正處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係懵懂，對於性行為的智識及決斷能力均尚幼稚而不成熟，曾男竟為逞一己性慾，和女童發生性行為，損害女童身心健康及性自主意識的健全發展，痛斥曾男犯罪動機及目的均不純良。

檢警並查出，曾男和女童發生4次性行為均未戴保險套，與女童第1次發生性行為時，也未見有任何其他避孕措施，根本毫未考慮其行為對女童身體、心理的負面影響及後果，並造成女童懷孕，且到醫院檢查後估約妊娠8週，推算第一次性行為就造成少女懷孕，女童經人工引產並為胚胎採證，經和曾男DNA比對相似度達99%。

曾男雖認錯坦承不諱，表示有和解意願，但未得到女童和家人諒解而未和解，女童父親到庭表示，不願與曾男和解，因無法諒解1個30幾歲的人可以做這樣的事，請求從重量刑，一審依對於未滿14歲之女子為性交罪4次，分別判處4年5月、4年、4年、4年，合併應執行4年8月徒刑，曾男認太重上訴二審。

曾男在台中高分院審理時辯稱，和少女4次性行為均是合意，且少女自始至終都表示自己已年滿16歲，在網路聊天室也公開宣稱自己已滿16歲，且因她外貌、談吐等看起來比較成熟、超齡，所以才會相信她已滿16歲，不知她實際未滿14歲，對於和她性交導致懷孕深感悔悟，且對家長更感歉意。

不過法官認為，女童從外觀上看起來稚嫩，且曾告訴曾男自己12歲，明顯與滿16歲少女的外觀有差異，認為曾男所述為事後卸責之詞，不足採信。審酌曾男事後否認犯行，態度不佳，且一審量刑並無失當的情形，所定應執行有期徒刑4年8月也屬恰當，並無過重，駁回上訴。

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