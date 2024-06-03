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首頁　>　社會

澎湖離島將軍嶼79歲婦人骨折 海巡馳援後送馬公就醫

望安將軍老婦人骨折，澎湖海巡隊緊急馳赴救援。（澎湖海巡隊提供）

望安將軍老婦人骨折，澎湖海巡隊緊急馳赴救援。（澎湖海巡隊提供）

2024/06/03 15:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島居大不易！海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部今（3）日接獲望安鄉將軍衛生所通報，1名79歲婦人因右股骨骨折，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10071巡防艇趕往救援。

第十三巡防區指揮部調查指出，今日上午9時13分接獲通報後，除派出海巡巡防艇前往救護之外，並同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，由於婦人年事已高，加上骨折無法在海上接駁登船，因此10071巡防艇於上午9時30分直接開抵將軍南漁港。

當巡防艇抵達將軍南漁港，順利由碼頭接運搭載傷患、家屬與醫護人員等3人出港，以最大安全速率馳返馬公港，上午10時19分抵達馬公隊部，交由在岸上等候消防局救護車，載往三總澎湖分院就醫，由醫院進行妥善醫療救治。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

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