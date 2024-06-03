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防「山道猴子」暑假飆車 北投、淡水警區域聯防攔查

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/03 14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕目前時序進入6月，暑假將至，北市警北投分局有鑑於轄內不少路段過往常有飆車族、改車族，趁著深夜或凌晨時刻飆車、競速、車聚，製造噪音、妨害安寧，於是配合新北警淡水分局實施區域聯防。北投分局今天宣布查緝成果，警方在1天內取締交通違規計4件、攔查通報噪音車輛計10件，另查獲詐欺通緝犯1名移送偵辦。

北投分局表示，由於大度路早期曾經是「飆車聖地」，此次與淡水分局於夜間在大度路三段淡水往台北方向實施區域聯防；警方同步執行防制危險駕車勤務，運用擴大臨檢警力進行路檢稽查，強化攔查量能。

北投分局指出，未來也會持續強化執行防制危駕專案勤務，加強取締超速及噪音車輛。自今年4月起執行至今，共取締超速違規2922件。依道路交通管理處罰條例相關規定，超速可處1200元以上、2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處36000元罰鍰。

此外，攔查噪音車輛通報環境部噪音車檢舉網站600餘件，並由台北市環保局辦理後續審查及調驗。警方會結合第三方警政，強化行政干預手段，嚇阻「山道猴子」違規的僥倖心態。

警方呼籲，未來將持續聯合轄區鄰近分局及環保機關，不定時、不定點執行取締違法改裝（噪音）車輛勤務，請民眾應確實遵守交通法規，切莫擅自改裝車輛製造噪音，也將持續加強深夜時段防飆勤務攔查力度，提高見警率，以有效遏止競速、無照駕駛、酒後駕車及危險駕駛等違規情事。

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

北投分局與淡水分局實施區域聯防。（記者王冠仁翻攝）

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