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6度衝火場救獨居老翁 英勇高中生林雅各回校上課了！

林雅各出院後，經週末六日的2天休養後，今天返回學校上課，班上也為他準備一個蛋糕及養樂多，祝福他「平安多多、健康多多」。（興華高中提供）

林雅各出院後，經週末六日的2天休養後，今天返回學校上課，班上也為他準備一個蛋糕及養樂多，祝福他「平安多多、健康多多」。（興華高中提供）

2024/06/03 09:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級角力選手林雅各，於上個月29日勇闖火場搶救出70歲獨居老翁後，因吸入過多濃煙而昏迷送醫，經接受3次高壓氧治療後於5月31日出院。他經週末六日的2天休養後，今（3）日返回學校上課，班上也為他準備一個蛋糕及養樂多，祝福他「平安多多、健康多多」。

興華高中表示，感謝各界對林雅各同學的關心鼓勵與支持，雅各已於5月31日出院，今天返回學校上課，後續將依照醫師囑咐回醫院做高壓氧治療及追蹤觀察。

雅各的班導師、教練及同學於今天早上也為雅各在班上舉行一個歡迎會，準備了一個蛋糕及養樂多，祝福雅各「平安多多、健康多多」。

林雅各是體育班學生，於上個月29日清晨6度冒險衝入失火民宅救出受困的獨居賴姓老翁，受到各方關心和讚賞。其中因他家境清寒，未報名參加畢業旅行，班上同學發揮同學愛，主動發起集資，不想讓他在畢旅「缺席」，最後由家長會長贊助旅費，得以成行。

興華高中校長胡文生說，校方接到許多關心或想捐款的電話，學校設有苗栗縣立興華高中教育儲蓄專戶，是經勸募條例審查通過，任何一筆捐款都有嚴格監督。

胡文生說，若大眾想捐助林雅各，可備註「林雅各獎助學金」，留有姓名或地址的捐助者學校都會寄送收據；如果沒有，校方也會保留收支憑證，可隨時接受查核。民眾的捐助金若有節餘，會轉到雅各未來就讀學校，持續資助雅各的學習費用。

林雅各今天返回學校上課，班級歡迎他回歸。（興華高中提供）

林雅各今天返回學校上課，班級歡迎他回歸。（興華高中提供）

班級也為林雅各準備一個蛋糕及養樂多，祝福他「平安多多、健康多多」。（興華高中提供）

班級也為林雅各準備一個蛋糕及養樂多，祝福他「平安多多、健康多多」。（興華高中提供）

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