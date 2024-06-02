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台商爽包二奶不聞問 元配流落街頭到老提告求償百萬

黃女被台商夫甩，流落街頭，在台中火車站附近當街友。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

黃女被台商夫甩，流落街頭，在台中火車站附近當街友。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2024/06/02 12:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名台商早年到中國做生意，包二奶、生小孩，生活過得好不逍遙，但他對她台灣的配偶不聞不問，元配只能在台中市當街友，露宿街頭。該名台商因年老返台定居，元配提損害賠償告訴，法官判賠45萬元。

楊姓台商30年前與黃女結婚不久即到中國做生意，從此與元配鮮少連繫，也未寄生活費回來，黃女無謀生能力，只好流落街頭，目前還露宿台中火車站，經濟狀況貧寒。去年楊男因年老回台定居，被元配得知，在法扶律師的協助下到彰化地方法院對楊男提損害賠償告訴，要求100萬元的損害賠償。

判決書指出，被告到中國做生意，1997年至2003年間多次與他人發生性行為，先後生了2女1男，並辦理認養手續。在台灣的黃女則受到莫大的精神痛苦。

楊男向法官說，他當年在花旗銀行有1200萬元的存款，他把提款密碼告知原告，允許她每個月有7萬元至8萬元之利息可供家庭開支。但法官發現，該帳戶並不能證明提款之人為黃女，楊男的說法不足採信。

法官清查黃女的財產資料，其名下財產為4980元，歷年收入最多僅有6、7000元，證實其露宿街頭所言不假。而楊男名下財產價值600餘萬元，衡量兩造的狀況，楊男應付給黃女45萬元為宜。

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