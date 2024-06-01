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首頁　>　社會

中捷砍人事件又傳「糖尿病母被砍」詐術 中市府與當事人澄清

台中市府火速澄清詐騙訊息。（截取自網傳訊息）

台中市府火速澄清詐騙訊息。（截取自網傳訊息）

2024/06/01 16:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運車廂在5月21日發生砍人事件後，今天又有網友遭盜名po文「他刺到了我媽媽...媽媽住院有糖尿病無法購買保險...」，還貼出婦人包紮躺病床偽照，對此，遭盜名網友上網澄清說「被不知名人士盜用照片了，請大家小心不要被騙匯款」，台中市府也火速澄清為詐騙訊息，市警局已追查依法究辦。

網友Chen於爆料公社公開版貼文，表示「21日扶著媽媽搭上台中捷運，突然一個男子突然拿出刀子亂揮，他還是刺到了我媽媽...，媽媽因有糖尿無法買保險，傷口還是一直在出血...」，貼文結尾呼籲「如果可以的話，捐個款給我們當作醫藥費」。

對此，黃姓網友今天上網澄清說遭不知名人士盜用照片，請大家小心不要被騙匯款；而台中市府也表示，相關捐款貼文為詐騙訊息，籲民眾勿上當，已積極追查、依法究辦騙徒。

台中市警察局表示，文中所指女性被害人為詐騙假訊息，已私訊爆料公社管理員刪文，避免民眾受騙上當，呼籲民眾勿輕信網路訊息，務必多方查證。

警方表示，隨意散播、轉傳未經查證訊息，依「社會秩序維護法」規定可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，另依「刑法」以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑。

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