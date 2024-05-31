最危險的地方最安全？詐團車手約被害人家中取款 警甕中捉鱉

林男（中）聲稱第一次當車手就被抓。（警方提供）

2024/05/31 16:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林警分局接獲報案，民眾疑似誤信網路股市投資，準備交付50萬元現金給詐騙集團，林姓車手還三度變換取款地點，最後約定被害人家中取款，以為最危險的地方最安全，警方早已埋伏，見林男一拿到50萬元，立刻衝出壓制。訊後將林男依詐欺、洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方說，28日接獲通報，有人在員林某便利商店內形跡可疑，疑似詐騙集團，警方派員到場觀察，確認是詐團成員，他發現有人靠近就離開，接著又陸續到其他鄉鎮2家便利商店徘徊，最後到福興鄉被害人家中面交，警方早已洞悉一切，甕中捉鱉。

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員林警分局說，初步調查，被害人供稱，日前加入LINE群組「謝金河股市投資群」，聽信群組內「投資理財師」分析，投資某股穩賺不賠，先匯款50萬元，27日準備面交50萬元繼續投資，家人認為有詐報警。

員林警方指出，詐團派出23歲林男取款，三度到不同的便利商店，企圖製造犯案斷點或不在場證明，但法網恢恢，警方獲悉後埋伏逮捕車手林男，查扣贓款50萬元、工作識別證、印章帶等相關證物。全案詢後將林男依詐欺及洗錢防制法移等罪嫌送彰化地察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在車林男身上查扣贓款50萬元、工作識別證、印章帶等相關證物。（警方提供）

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