張榮興認北市警局長人選溝通上有不妥 未來將採單一人選逐次討論

警政署長張榮興。（資料照）

2024/05/31 12:08

〔記者邱俊福／台北報導〕面對台北市警局長人選出爐後發生中央、地方交鋒狀況，警政署長張榮興今天坦言，整個北市警局長人選跟北市府協調上確有不妥之處，但警政一條鞭，需尊重專業，未來將採取單一人選向地方首長推薦，逐次討論，進行充分溝通，以避免不必要的爭議。

警政署長張榮興目前也積極要跟北市府約定時間，將帶同發布接任北市警局長的李西河拜會市長蔣萬安，進一步溝通協調，並聽取其警政相關工作重點指示。

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警政署昨天發布台北市警察局長一職由警政署副署長李西河接任後，引爆北市府對當初給予兩個名單選擇，卻被擺了一道的爭議，各界議論紛紛。

張榮興表示，這次提報出符合資格的優秀人選，但溝通上確有不妥之處，而警政一條鞭，人選上必須尊重專業考量，未來將不再一次給予幾個名單選擇，改採單一人選向地方首長推薦，逐次討論的方式，並強化雙方的溝通，以避免爭議。

張榮興並強調，李西河是一名優秀的人選，刑事與行政歷練豐富，對於打擊詐欺、掃黑、緝毒等工作非常專業，將可有效達成治安維護任務。

另外，李西河則表達，會盡快於署長安排下拜會市長蔣萬安，說明其治安、交通的理念，並聽取工作重點指示，全力以赴。

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