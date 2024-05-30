警察自殺今年達7起 監委促警政署提升心理輔導經費

監委葉大華、陳景峻指出，今年起迄今已發生七起警察自殺案，督促警政署提升心理輔導經費編列及心理諮商服務覆蓋率。（資料照）

2024/05/30 19:37

〔記者林哲遠／台北報導〕今年起迄今已發生七起警察自殺案，監委葉大華、陳景峻今日表示，監院將持續追蹤「警察自殺案」，督促警政署提升心理輔導經費編列及心理諮商服務覆蓋率、委外諮商服務成效，及基層勤務之檢討，以確實改善警察人員身心危勞的處境。

監委葉大華、陳景峻指出，今年起迄今已發生七起警察自殺案，1月16日通過的警察自殺防治及心輔機制調查報告，明確指出警察機關心理輔導經費嚴重欠缺及諮商服務覆蓋率不足等問題。警政署雖回應已規劃相關經費由113年80萬元，提高至114年500萬元，並要求各警察機關積極編列經費，以提升諮商服務資源及能量。但就近7.5萬名警察人員所需之心理健康資源是否充足，警政署實應就現行資源佈建情形進行合理之預算編列評估。

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監委經調查發現，現行警察心理輔導經費嚴重短缺、「關老師」角色定位衝突、教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略，導致對高風險對象的識別能力不足，且民國110年起新增的「委外預約諮商服務」實施成效不佳，警政署應注意員警精神壓力大、長期失眠等風險因子，並積極檢討績效評比及勤務制度的合理性。

2監委表示，警政署回應，已會商主管機關及召開專家會議，全面檢討心輔機制，並持續檢討員警勤務編排合理性、改革績效制度，以減輕基層員警工作負擔。不過，他們仍建議，相關檢討除專家學者的意見，也應定期納入基層員警及家屬意見，並就相關案件組成獨立調查小組，深究原因以利落實防治措施。

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