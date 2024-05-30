為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新竹2勇消殉職 內政部擬設「警消勤務安全調查委員會」

內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

2024/05/30 18:40

〔記者李文馨／台北報導〕竹東住宅大樓火警造成2位消防員殉職，朝野立委昨於內政委員會質詢關切消防人員救災安全。對此，內政部長劉世芳今（30）日於部務會議後召開記者會表示，將於內政部的層級設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，提升警消安全條件與事件調查，釐清警消傷亡事故原因。

劉世芳表示，昨在立法院進行業務報告時，多位立委關心警消人員的權益保障、事件調查、科技協助等議題，並期待設置專業的組織來促進警消安全和權益保障。為回應各界的期待，內政部將設立委員會，將納入警消現役基層代表、資深退休人員、學界專家等共同組成，針對警政議題、消防議題、權益與安全保障、事件調查等四大面向進行諮詢建議與調查。

劉世芳指出，未來將於內政部的層級，設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，提升警消安全條件與事件調查，獨立調查釐清警消傷亡事故原因，並提出符合基層需求的專業建議，促進科技應用能量，以保障警消職業安全與權益，做警消最堅強的後盾。

劉世芳提及，也期待藉由提高組織層級的專業委員會設置，得以提供主管機關符合基層需求的專業建議，並對於包含出勤與訓練時間在內的傷亡事件進行獨立調查，以利釐清事件原因；另藉由委員會凝聚利害關係人意見，保障警消職業安全，並促進科技應用能量。

劉世芳補充，該調查委員會在事件調查部份，不會跟現有調查權的檢察官、消防署火災調查做不同意見，但有關如何確保未來消防員進出火場的權益，已列為權益促進委員會權責，目前行政院也已經增加19億元給地方縣市消防局增加更新個人裝備，讓越新、越好的裝備先給第一線使用。

此外，前台北市警察局長張榮興升任警政署長，媒體詢問，台北市警察局長人選何時公布。劉世芳回應，日前跟台北市長蔣萬安請教對人選是否有意見，內政部推薦人選以及希望有什麼功能，目前符合台北市警局長人選，討論過後要仍要經過安全查核，「24小時內會確認就公布」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹高樓火警釀2勇消亡！蘇俊賓籲中央：危險加給盡速調升為1.5倍
2024/05/30 17:55

新竹高樓火警釀2勇消亡！蘇俊賓籲中央：危險加給盡速調升為1.5倍
新竹「豐邑晴空匯」大火2勇消殉職 議員促建築法規補漏洞
2024/05/30 16:59

新竹「豐邑晴空匯」大火2勇消殉職 議員促建築法規補漏洞

地震頻繁 六級抗震建築住安心
警方手機定位分析青鳥群眾？張榮興：絕對沒有
2024/05/29 14:17

警方手機定位分析青鳥群眾？張榮興：絕對沒有
防衛關鍵基礎設施 劉世芳：增派1811保二警力
2024/05/30 05:30

防衛關鍵基礎設施 劉世芳：增派1811保二警力

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播