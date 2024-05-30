新竹2勇消殉職 內政部擬設「警消勤務安全調查委員會」

內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

2024/05/30 18:40

〔記者李文馨／台北報導〕竹東住宅大樓火警造成2位消防員殉職，朝野立委昨於內政委員會質詢關切消防人員救災安全。對此，內政部長劉世芳今（30）日於部務會議後召開記者會表示，將於內政部的層級設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，提升警消安全條件與事件調查，釐清警消傷亡事故原因。

劉世芳表示，昨在立法院進行業務報告時，多位立委關心警消人員的權益保障、事件調查、科技協助等議題，並期待設置專業的組織來促進警消安全和權益保障。為回應各界的期待，內政部將設立委員會，將納入警消現役基層代表、資深退休人員、學界專家等共同組成，針對警政議題、消防議題、權益與安全保障、事件調查等四大面向進行諮詢建議與調查。

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劉世芳指出，未來將於內政部的層級，設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，提升警消安全條件與事件調查，獨立調查釐清警消傷亡事故原因，並提出符合基層需求的專業建議，促進科技應用能量，以保障警消職業安全與權益，做警消最堅強的後盾。

劉世芳提及，也期待藉由提高組織層級的專業委員會設置，得以提供主管機關符合基層需求的專業建議，並對於包含出勤與訓練時間在內的傷亡事件進行獨立調查，以利釐清事件原因；另藉由委員會凝聚利害關係人意見，保障警消職業安全，並促進科技應用能量。

劉世芳補充，該調查委員會在事件調查部份，不會跟現有調查權的檢察官、消防署火災調查做不同意見，但有關如何確保未來消防員進出火場的權益，已列為權益促進委員會權責，目前行政院也已經增加19億元給地方縣市消防局增加更新個人裝備，讓越新、越好的裝備先給第一線使用。

此外，前台北市警察局長張榮興升任警政署長，媒體詢問，台北市警察局長人選何時公布。劉世芳回應，日前跟台北市長蔣萬安請教對人選是否有意見，內政部推薦人選以及希望有什麼功能，目前符合台北市警局長人選，討論過後要仍要經過安全查核，「24小時內會確認就公布」。

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