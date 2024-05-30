仁愛鄉山區小貨車翻覆松崗產業道路 男子慘遭土石活埋
2024/05/30 16:40
〔記者陳鳳麗／南投報導〕仁愛鄉山區近來間歇性大雨，加上常有餘震，松崗產業道路有路段崩塌，今天有部小貨車行經該處翻落邊坡，翻覆到100公尺深的地方，車上泰籍女子自行攀爬脫困，40歲台籍蔡姓男子則被土石、H鋼壓埋，搜救人員徒手挖掘土石後才將人拉出，惟該男已明顯死亡。
南投縣消防局指出，上午派遣仁愛消防分隊前往救援，並請神鷹搜救隊支援。搜救人員抵達現場後，30歲泰籍女子已自行攀爬至產業道路，她的四肢擦挫傷，後送至埔里榮民醫院治療。
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另一名40歲台籍蔡姓男子遭土石埋沒於約100公尺深處土石堆內，現場由仁愛消防分隊及神鷹搜救隊垂降至患者位置，搜救人員立即徒手搬運壓埋患者的大型石頭及H型鋼，搬運過程中上方仍不斷有土石崩落，現場險象環生。
經合力救援後，將患者脫離土石堆，惟該男被拉出時已明顯死亡。經搜救人員搬運患者至相對安全處後，以繩索拖拉方式在中午將其拖拉至松崗產業道路。
南投縣消防局提醒，近日因地震頻傳，民眾若發現道路出現裂痕或掏空情形時，應第一時間通報道路權管單位，並請民眾應繞道而行，勿強行通過，避免道路崩塌而發生遺憾。