不爽排隊吃牛肉湯 吸毒男女違停爭論被查出200咖啡包

警二分局民權所長何家慶在車上聞到K毒臭味，還在車上看到200包毒咖啡。（民眾提供）

2024/05/29 21:17

〔記者王捷／台南報導〕余姓駕駛開車載蘇姓女子，兩人在車上爭論某兩家牛肉湯到底哪間好，余男不想排隊吃牛肉湯，與蘇女吵到不可開交，沒注意到違規停車，遭警方攔查。警二分局民權所長何家慶在車上聞到K毒臭味，在車上查獲200包毒咖啡，而余男和蘇女到了派出所還在吵，爭論要是早點決定吃哪間牛肉湯，就不會被警方攔到。

據了解，29日凌晨雨勢變小後，余男開車載蘇女出門吃消夜。蘇女疑似想去一間知名牛肉湯店，但余男擔心要排隊，認為另一間牛肉湯也不會輸，不是排隊就好吃，結果兩人在海安路與府前路口等紅燈時，因激烈討論各家牛肉湯的優劣，沒注意到汽車違規停在機車停等區。警二分局民權所長何家慶巡邏經過，發現違規上前盤查，發現車內異常。

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何家慶上前攔查時，兩人下車受檢，車門一開就聞到濃濃的K他命味。他發現在余男的駕駛座下，有毒品殘渣，副駕駛座下發現裝有200包、共重758公克的毒咖啡包。兩人對毒品來源語帶保留，警方不排除兩人準備在市區發送毒品。

第二分局表示，全案在訊後以毒品罪移送，並向上追溯毒品來源。同時警方即便在下雨天也不會懈怠，仍會加強巡邏維護治安。

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