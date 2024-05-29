黃聖曾辦三中案拔得頭籌 北檢主任檢察官票選出現「虛幣專家」

檢察官黃聖。（翻攝最高檢YouTube）

2024/05/29 20:19

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署今舉辦主任檢察官票選，榜單列出前5名各有來頭，曾偵辦三中案、基泰大直工地坍塌案的黃聖拔得頭籌；一票之差位居第二的郭耿誠則破獲烏來民代現金賄選案，獲頒法眼明察；排名第三羅韋淵則被封為「虛幣專家」，具多張專業執照；位居第四則有「冷面殺手」之稱的顏伯融，曾辦吳明達預備殺人案、太陽會瑤山宮命案，以及偵辦高虹安涉詐助理費的盧慧珊。

拿下最高票的黃聖是司法官訓練所50期，2021年9月受檢察長派至檢肅黑金專組，並經法務部遴選派駐廉政署北調組，偵辦多起重大公務人員貪瀆、金融等案件，包括律師胡宗賢高鐵放置爆裂物；目前高院審理中的三中案，除負責偵查，至今仍持續協助公訴蒞庭；一、二殯儀館公務員集體收賄案、台北市殯葬管理處副處長王文秀貪瀆案、基泰大直工地坍塌等。

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以一票之差位居第二的郭耿誠，司法官訓練所51期，曾歷練民生、毒品、重大刑案、檢肅黑金專組多年，去年9月經法務部遴選派駐廉政署肅貪組，2018年偵辦北檢史上最大規模的新北市烏來區民代表賄選案，此案也獲法務部法眼明察肯定，另曾辦營建署組長張之明收賄案；遊艇大亨隨機下藥性侵案等。

排名第三羅韋淵則被封為「虛幣專家」，司法官訓練所50期，精通虛擬貨幣及電腦犯罪偵查，並獲國際知名區塊鏈分析公司TRM Labs 多項執照，包括高階虛擬貨幣調查人員認證（TRM-ACI）、虛擬貨幣法遵專家認證（TRM-CCS）、TRM 學院認證專家（TRM-ACE），並獲選為TRMTracer Fellow，定期與國際執法單位線上研討虛擬貨幣犯罪案例，曾辦1111人力銀行系統遭入侵等案。

同樣是司法官訓練所50期的顏伯融，位居第四，曾在民生、重大、毒品、檢肅黑金專組歷練多年；曾辦內政部組長張之明貪瀆案、北市偵查隊小隊長趙俊明栽槍案、天道盟太陽會瑤山宮命案、威震聯盟吳明達預備殺人案、國寶總裁朱國榮棄保潛逃案，因極力剷除十惡不赦，有「冷面殺手」封號。

偵辦新竹市長高虹安涉詐助理費的盧慧珊，排名第五，司法官訓練所46期，曾在民生、婦幼、檢肅黑金專組歷練，現於北檢重案公訴組，親自蒞庭高虹安涉貪案，與被告、律師交鋒，另曾辦陸軍後勤指揮部採購輻射性輪胎貪汙案等。

北檢今年票選名單依票數多寡分別為：黃聖、郭耿誠、羅韋淵、顏伯融、盧慧珊、李頲翰、唐仲慶、郭建鈺、鄭少珏、李明哲、洪敏超、游欣樺、劉韋宏、郭盈君。

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