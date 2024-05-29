警追捕拒檢車擊斃乘客二審仍獲判無罪 中和分局：尊重判決結果

新北市中和分局張姓員警前年3月追緝拒檢逃逸的賓士轎車時，從後方連開3槍，造成後座鍾姓乘客不幸死亡，一二審都盼張警無罪。（資料照）

2024/05/29 15:37

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和警分局前年3月追緝拒檢逃逸的賓士轎車時，中原派出所張姓警員從後方連開3槍，後座鍾姓乘客遭擊中後腦致死，依過失致死罪嫌起訴，一審新北地院判無罪，高等法院二審今認定張員已盡量朝下往輪胎射擊，避開駕駛與乘客，善盡警械使用條例注意義務。對此，中和警分局表示，員警依法使用警械，對判決結果尊重。

一審新北地院認為，該車當時正在嘗試衝破車陣，後續路徑不明，張員於跑動中持槍射擊，已盡量朝下往輪胎處射擊，以避開駕駛或乘客，已善盡注意義務，駕車逃逸的風險是駕駛人林男所致，應自行承擔，不應由保護民眾生命、身體安全而開槍制止的執法警員承擔注意義務，判張員無罪。檢方上訴。

請繼續往下閱讀...

高院二審認為，林男加速逃逸，一路在人車密集路段高速繞行危險駕駛，對往來行人的生命、身體造成重大危害，張員為制止林男繼續危險駕駛，開槍射擊，用槍時機符合警械使用條例，射擊目標為車輪，張員於車輛行進中邊跑邊開槍，較不穩定，但他已有衡酌當時的急迫性與危險駕駛可能造成的危害嚴重性，而不得不為，就算子彈不慎射中後擋風玻璃右邊，也不能據此認定逾越必要程度。

合議庭認定，張員於急迫情況下，無法預見子彈射中玻璃可能會折射，追捕過程已盡量朝下往輪胎處射擊，已善盡注意義務，為合理用槍，認同一審判決，駁回檢方上訴。可上訴。

中和警分局今表示，當民眾生命安全受到危害時，員警依法使用警械，對於判決結果予以尊重，此外，將持續要求員警精進執勤技巧，務必依法行政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法