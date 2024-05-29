黃信介兒被坑千萬？ 桃園懷寧護理之家爆經營權之亂 三方各執一詞

位於桃園巿中壢區的懷寧護理之家爆經營權之亂，三方各執一詞。（記者李容萍攝）

2024/05/29 15:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園中壢原懷寧醫院旗下的懷寧護理之家，在醫院爆出無照密醫風波被法拍後，護理之家近期也爆出經營轉讓糾紛。民進黨前主席黃信介之子黃至君，1年多前投入數千萬資金後發現經營權已移轉給城市健康集團負責人黃成德，憤而提出民刑事告訴；懷寧醫院創辦人吳清彥今（29）日也控訴黃成德未履行合約，爭取拿回經營權。

黃成德今受訪時說，經營權3年前移轉到他的手上，對於「黃至君被吳院長騙投入千萬一事感到遺憾，不便多說」；黃成德說，整起事件受騙人是黃至君，早在2021年他就取得懷寧護理之家經營權，但黃至君是在1年多前被吳清彥騙投入好幾千萬元，這件事跟他完全沒有任何關係，且吳也還欠他錢，對於此事不便多說。

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吳清彥說，自己獨資經營懷寧醫療體系，中間因資金周轉不靈，才會和黃成德急促簽約來發員工薪水，當時認為黃成德也是長照經營者，應該具有照顧老人的愛心，才會讓黃成德以1500萬元取得懷寧護理之家經營，後來發現黃成德的經營理念是把病人當商品，才會要求黃把錢歸還並拿回經營權，怎料反被抹黑。

吳清彥說，這中間他有1年10個月時間入監服刑，所以等出來後才能著手處理，但到現在已經3年時間，黃成德不但沒有繳交每個月10萬元房屋租金，也沒有繳交當初談好經營權轉讓每個月要給52萬元，近3年來都沒有給付（每個月62萬元），依法黃成德已不具有繼續經營懷寧護理之家權利。

今年他已發出2次存證信函，這案子已經送法院強制執行，以及刑法及民法上的訴訟，並提報桃園市政府衛生局，希望對黃成德損及病人權益等問題加以釐清和處理。

桃園市衛生局長期照護科長余正麗表示，懷寧護理之家之前為懷寧內科診所附設護理之家，於2004年8月12日經衛生局核准設立，開放床數158床，本案涉及經營權爭議已進入司法程序，待司法判決確定後，衛生局視最終判決結果予以釐清懷寧護理之家經營權之歸屬。

位於桃園巿中壢區的懷寧護理之家爆經營權之亂。（記者李容萍攝）

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