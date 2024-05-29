台南虎尾寮豪宅門未關遭偷50萬鑽石、手鐲 男賊影曝光

涉侵入台南東區虎尾寮地區豪宅行竊鑽石、金飾的男賊身影。（圖擷取自網路社群）

2024/05/29 13:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區虎尾寮重劃區的豪宅社區，28日發生1件住宅鑽石、手鐲等珠寶金飾遭竊案，1名男賊疑利用清掃的婦人打開1樓鐵捲門未關上門，趁隙躲入1樓小倉庫，之後他聽到鐵捲門關下後再上到3樓臥房偷走市值共50萬元的鑽石、手鐲，人在5樓的清潔婦聽到屋內異聲呼喊，男賊即倉皇逃離。警方獲報後已展開追查。

據指出，這起豪宅竊案發生在台南市東區裕和路一帶，28日下午屋主外出，並請清潔婦人於下午2點多到住處打掃，清潔婦打開房宅1樓鐵捲門後，一時疏忽沒先關下鐵捲門，1名男子步行經過見狀，即趁隙跑進屋內，他先躲進1樓車庫的小倉庫內。

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之後，男賊聽到鐵捲門的關門聲後，就走出小倉庫、進入屋內尋找值錢的物品，他上到3樓臥房發現有鑽石、手鐲等市值約50萬元的鑽石、金飾品，就搜刮一空。當時人在5樓做打掃工作的清潔婦聽到樓下有異聲、一度呼喊，男賊聽到屋內有其他人叫喊聲，隨即快速逃離豪宅。

轄區南市警一分局表示，警方已於28日下午接獲民眾報案，並即派員前往現場勘察採證，擴大調閱遭竊住宅與周邊相關監視器影像，已掌握男竊嫌身影特徵，積極追查中。警方籲請民眾家中門窗務必上鎖，免於讓宵小之徒有可趁之機。

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