新北分署6月拍賣會 公寓、華廈、土地、汽車都有賣

署新北分署定於下週二舉辦拍賣會，拍賣標的包括1部自用小客車、3式商標權及4檔實體股票，另拍賣位於新北市三重區、土城區的公寓各1戶及三峽區華廈1戶。（圖由新北分署提供）

2024/05/29 11:46

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於下週二（6月4日）舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包括1部自用小客車、3式商標權及4檔實體股票，另拍賣位於新北市三重區、土城區的公寓各1戶及三峽區華廈1戶，均鄰近捷運站，尚有坐落新北市6行政區的土地66筆。

新北分署指出，當日上午將先以「喊價」方式拍賣板信、陽信及華泰等3家銀行與太平洋電線電纜股份有限公司的實體股票，另有3式商標權。

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此外於保管場（樹林區環漢路五段往南右轉四維路右側100公尺處）拍賣1部車齡9年，車身白色Hyundai Elantra自用小客車，其排氣量1797c.c.，因無鑰匙得以開啟，行駛里程數不明，本次為第1次拍賣，不定底價，原則價高者得。

新北分署指出，計至去年12月20日止，該部車輛尚滯納使用牌照稅及罰鍰、汽車燃料使用費及罰鍰、強制汽車責任險罰鍰及交通違規罰鍰等，共48萬元，拍定人應繳清始得辦理過戶，領取車輛時，並需繳清移置費880元及保管費2萬4000元（已達上限）。

新北分署指出，下午將以「投標」方式拍賣不動產，其中坐落土城區中央路一段253之1號4樓的建物，為5層樓公寓的4樓，約32.44坪，屋齡剛滿42年，離捷運板南線海山站約600公尺，交通便利，本次為第2輪第2次拍賣，底價1095萬元，拍定後點交。

另，坐落三重區六張街83號1樓的建物，為4層樓公寓的1樓，約28坪（含增建約6坪），屋齡剛滿47年，原開設早餐店，離捷運蘆洲線三重國小站約400公尺，交通便利，本次為第1次拍賣，底價1781萬元，拍定後點交。

至於坐落三峽區溪東路159號5樓的建物，為7層樓華廈之5樓，約31.8坪（含夾層增建約8.3坪），屋齡未滿7年，附一機械式停車位，鄰近捷運三鶯線橫溪站預定地，未來交通便利，本次為第1次拍賣，底價1055萬元，拍定後點交；此外尚拍賣坐落板橋、中和、三重、樹林、三峽及五股等6區土地66筆，多為既成巷道。

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