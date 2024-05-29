澎湖離奇車禍！男子躺臥馬路 遭車輛輾頭緊急後送

澎湖凌天航空緊急後送倒臥馬路上被車輛輾壓頭部男子。（凌天航空提供）

2024/05/29 10:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖昨（28）日凌晨發生一起離奇車禍，29歲男子躺臥在大馬路上，遭到行經自小客車直接輾壓頭部，導致臉部嚴重創傷，緊急申請澎湖駐地直升機凌天航空後送，送往高雄榮總搶救，自小客車司機與傷者都未飲酒，詳細原因由警方調查釐清中。

馬公警分局調查指出，5月28日凌晨2時16分，澎湖縣道202線0.1公里處道路岔路口附近（東衛段），洪男（29歲）不明原因躺臥於市區往郊區方向內側車道，遭紀民駕駛自小客車，由市區往郊區方向行駛輾過，造成洪男傷重送三總澎湖分院救治，再後送台灣本島。

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受傷的洪男臉部創傷嚴重，導致眶底及鼻骨閉鎖性骨折，三總澎湖分院只能做初步治療，旋即向空審中心申請緊急後送，28日上午8時16分，由澎湖駐地直升機凌天航空執行任務，將病患緊急送往高雄榮總搶救，飛行途中生命跡象穩定。

案發當時警方旋即對自小客車司機實行酒測，並未有酒精反應，受傷的洪姓男子一樣沒有喝酒，排除酒醉路倒的可能性，但為何凌晨倒臥大馬路，頗令外界不解，警方正進一步調查，釐清肇事責任。另外遭重達500公斤以上的自小客車輾過頭部，竟未當場爆頭，只是眶底及鼻骨閉鎖性骨折，還能幸運保住小命，車輛專家表示，應是撞擊角度問題，未將重力直接卸載在傷者頭部，才能逃過一劫。

受傷男子由直升機後送高雄榮總，飛行途中生命跡象穩定。（凌天航空提供）

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