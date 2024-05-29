手遊成惡夢......飲料店老闆賣遊戲幣 帳戶竟被凍結

蕭姓老闆說，他玩手機的麻將遊戲，上網賣遊戲幣，他交易時還跟對方確定帳戶跟證件，沒想到還是被詐欺集團利用來洗錢。（記者王捷攝）

2024/05/29 06:25

〔記者王捷／台南報導〕詐欺案氾濫，民眾可能一不小心就會成為幫助犯，蕭姓飲料店老闆就是其中之一，他到網路賣遊戲幣，結果帳戶遭詐團拿去洗錢，他喊衰表示，還好不是公司戶頭被凍結。警方則指出，依相關規定，警示帳戶超過二年會自動失其效力。律師洪銘憲建議，以後網購不只要留明細，還要多留些對話紀錄，證明自己沒有詐欺犯意。

蕭老闆自己開飲料店，平常會玩手機麻將遊戲，後來不想玩了，想把帳號內的遊戲幣轉賣成現金，所以在臉書社團上徵求買家購買遊戲幣，蕭男說，後來有買家私訊他，他也擔心遇到詐騙，所以還先要買家提供證件，他看了沒問題以後才把遊戲幣轉出。

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但蕭男說，他在收買家匯款來的三萬元後，發現帳戶變成警示帳戶，沒想到他的帳戶被詐團拿去做洗錢用。警方指出，這是目前常見的洗錢手法，詐團有一部分的成員，專門做混亂金流的工作，騙到帳戶後，編織各種理由要被害人匯錢進去，再以匯款項目有錯，要帳戶持有人把錢轉移到另一個人頭帳戶，有些人在網路購物，就會無緣無故成為幫助犯。

目前蕭男的帳戶快被警示兩年，但是都還沒去開過庭，也沒做過筆錄，他也不曉得該怎麼辦。警方表示，類似蕭男狀況的被害人很多，而且詐欺案常要耗費許多時間，不過根據「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，警示帳戶自通報時起算，超過2年後自動失其效力，因此如果警示超過兩年，可向銀行詢問。

由於目前的詐欺亂象，民眾可能不小心就誤入陷阱，律師洪銘憲認為，在網路交易時，可留下雙方對話紀錄，如果不慎被列為共犯，還有這些證據能證明自己沒有詐欺犯意。

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