消促會：今年未過半 已11名公務員在任非自然死亡

消促會稱職安未到基層先死，籲賴清德政府重視公務員職安重要性。（消促會提供）

2024/05/28 13:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕社團法人中華民國消防員工作權益促進會（簡稱消促會）今天指出，台灣這幾年發生多起職安事件，包括26日深夜，新竹市不幸有兩名消防人員殉職，今早新竹縣也有一名年僅25歲警察自殺，今年尚未過半已有11名公務員在任非自然死亡，包含7名警察自殺、1名書記官過勞死以及1名法官跳樓。

消促會提到，去年底屏東明揚大火案，讓公務人員納入《職業安全衛生法》的呼聲終於受到重視，但政府機關也屢以「身份不同」及「實務困難」推卸，顯示政府對公務員保障的不重視與逃避問題；政府作為雇主，對所屬人員的職安與權益保障更應負責。

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消促會提到，公務員非超人，需要納入《職安法》保障，我國職安法，本就不以身份為必要區分，這不單純是法律問題，而是長年來政府已經習慣以身分不同為由，對公務員進行勞動剝削與不正當差別待遇。而這樣的剝削體制，造成將公務員當成超人而非自然人看待、缺乏對等的談判，更不用擔心處罰。

在警察自殺問題中，長年缺乏雇主責任認知的制度，導致對警察人員心理健康的資源、研究、政策仍處石器時代；另政府為因應消防員職安訴求，不要上升到全面改革，更是刻意只在消防法做改革，是為了切割與稀釋政府的責任。

消促會也呼籲應將公務員納入《職安法》保障，別讓公務員做功德，也呼籲總統賴清德承諾能將公務員全面納入《職安法》獲保障。

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