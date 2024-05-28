海巡檢警聯手 偵破大量非法動物用藥

專案小組在鄉間民宅查獲大量非法動物用藥。（圖由海巡署提供）

2024/05/28 12:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署接獲情資，有業者虛報走私夾藏非法動物用藥，經屏東地檢署組專案小組偵辦，兵分多路查扣非法動物用藥品共約6噸、市值約300萬元，成功阻止流入市面，為食安把關，涉案葉、王、黃3人遭羈押，全案今年起訴。

海巡署高雄查緝隊去年8月間接獲販賣非法動物用藥情資，報請屏東地檢署檢察官邱瀞慧指揮偵辦，農業部、屏東縣動物防疫所協同查處，分別於去年10月25日及11月16日，兵分多路對涉案業者住家、營業處、倉庫等7處發動同步搜索，查獲大量抗生素等抗菌劑原料藥及非法動物用藥及相關製藥器具、帳冊等證物。

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起訴書載明，葉嫌以王女名義成立商號，自2018年起從中國及外國輸入動物用原料藥，再自行調配為動物用藥品，並販售予不買家，遭查獲後被取消動物用藥品許可證，但他不思悔改，又與王女向黃男取得動物用原料藥，自行將該等原料藥添加葡萄糖等原料，加工稀釋成客戶指定的濃度，並分裝至空瓶、空桶中販賣。

高雄查緝隊指出，消費者若食用過量藥物殘留的家禽、畜肉品，容易產生過敏及免疫力降低之風險，動物用藥品需經執業獸醫師開具處方箋始能買賣及使用；違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣450萬元以下罰金。

專案小組清點查獲的證物。（圖由海巡署提供）

專案小組查扣大批非法動物用藥。（圖由海巡署提供）

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