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5億高中生婚姻無效訴訟 開庭重點「共同生活為目的」或覬覦財產

賴母的委任律師王彥（圖右）說，今天開庭重點，是兩人結婚是否有共同生活的真意。（記者張瑞楨攝）

賴母的委任律師王彥（圖右）說，今天開庭重點，是兩人結婚是否有共同生活的真意。（記者張瑞楨攝）

2024/05/28 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕身價5億元賴姓高中生，與土地代書助理夏男的同性婚姻無效訴訟，今天再度開庭，但雙方當事人（賴母與夏男）未出庭，而是委由律師攻防，雙方功防重點在於兩人結婚，是否以共同生活的目的，還是夏男別有所圖，不過，開庭時間頗短，不到10分鐘，此案預計8月還要再開庭。

賴姓高中生是阿公與媳婦賴母所生，阿公（生父）並於賴生童年時，陸續把5億元房地產過戶到賴生名下，阿公去年過世後，5月4日賴生要「捧斗」（供奉阿公牌位），卻突然被夏男用機車載走，夏男並慫恿他一起去戶政事務所登記結婚，兩人同性結婚不到1小時，賴生在夏男的暫住處（該房屋登記夏男父親名下）墜樓死亡，台中地檢署認定夏男是假結婚，依據偽造文書罪起訴，賴生的母親質疑夏男假結婚目的，是想繼承5億元財產而謀財害命，先提出刑事的殺人罪告訴，又委託律師提起婚姻無效的民事訴訟。

雙方上次開庭焦點，是夏男的律師提出「確認利益」，主張賴母無權提出婚姻無效訴訟，賴母的委任律師王彥則主張結婚證人沒有效力，兩人同性結婚時，臨時在路旁超商找來的證人，並不知兩人是否有結婚真意，就貿然簽名當證人，至於今天攻防焦點，在於兩人的結婚，是否為「經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」。

賴母的委任律師質疑，夏男與賴生婚姻，不是基於共同生活之目的，而是另有其他目的（包括賴母質疑夏男是覬覦繼承5億元財產，先登記結婚，再謀財害命殺害賴生，但中檢針對夏男被告殺人罪，已不起訴處分），夏男的兩位委任律師則未發表意見，此案預計今年8月再開庭。

夏男今天民事庭未出庭，圖為他本月4日偽造文書刑事庭開庭之後，被網友抗議的情景。（資料照）

夏男今天民事庭未出庭，圖為他本月4日偽造文書刑事庭開庭之後，被網友抗議的情景。（資料照）

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