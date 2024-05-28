為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

控當「綠營打手」 李眉蓁敗訴判賠郭璽30萬元

李眉蓁控郭璽綠營打手，法院判賠30萬元。（資料照）

李眉蓁控郭璽綠營打手，法院判賠30萬元。（資料照）

2024/05/28 09:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕2024立委選戰國民黨左楠選區候選人李眉蓁（現任市議員），指控對手郭璽淪「綠營打手」 、「軍火商」、「尹清楓案重要關係人」，郭璽認已侵害其名譽權，提告求償300萬元，橋頭地院判決李敗訴，應賠償30萬元為適，可上訴。

郭璽主張，李眉蓁基於使他不能當選立法委員之意圖，去年11月28日在其臉書發布：「郭璽就是綠營打手」，「軍火商、尹清楓案重要關係人…」並經民視新聞台報導。

郭璽指稱，他在尹清楓命案已受不起訴處分，亦無從事軍火買賣，且自己為台灣麻將最大黨黨主席，與民進黨亦無關聯。被告李已侵害他的名譽權求償300萬元，並應登報致歉。

李眉蓁辯稱「尹清楓案重要關係人」乃屬合理意見表達，且並未稱嫌疑人。「軍火商」部分僅係關乎他人從事職業之描述，亦未提及原告有從中獲取不法利益。至「綠營打手、綠色利益共同體」為主觀之評論意見，為可受公評事項。

橋頭地院審理認為，李言論已具體指涉人、事、物內容之述述，且指摘原告之言論影響其立法委員之選情，已非單純之意見表達，顯示「被告係基於自身選情之考量，並非基於公益」，法官並以選舉得票結果引證，郭璽如果如為綠營打手，卻仍參與競選，且可能吸引民進黨支持者之選票，導致民進黨候選人可能落選，有違常情。

綜觀被告言論，足證被告故意侵害原告之名譽權，判決李眉蓁敗訴，應賠償30萬元為適。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽。（資料照）

台灣麻將最大黨黨主席郭璽。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委選舉登記 4天共23人
2023/11/24 05:30

立委選舉登記 4天共23人
高市8區域立委28人參選 號次抽籤36分鐘完成
2023/12/20 11:04

高市8區域立委28人參選 號次抽籤36分鐘完成

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
李眉蓁指控是「軍火商」 郭璽：確認提告、法院見
2023/11/28 22:46

李眉蓁指控是「軍火商」 郭璽：確認提告、法院見
登記參選高雄左楠區立委 郭璽：選民都在問馬文君何時才收押
2023/11/23 16:17

登記參選高雄左楠區立委 郭璽：選民都在問馬文君何時才收押

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
立委選舉》高雄8個選區29人競逐 第3、第7選區都是5搶1最激烈
2023/11/24 19:32

立委選舉》高雄8個選區29人競逐 第3、第7選區都是5搶1最激烈
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播