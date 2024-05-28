控當「綠營打手」 李眉蓁敗訴判賠郭璽30萬元

李眉蓁控郭璽綠營打手，法院判賠30萬元。（資料照）

2024/05/28 09:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕2024立委選戰國民黨左楠選區候選人李眉蓁（現任市議員），指控對手郭璽淪「綠營打手」 、「軍火商」、「尹清楓案重要關係人」，郭璽認已侵害其名譽權，提告求償300萬元，橋頭地院判決李敗訴，應賠償30萬元為適，可上訴。

郭璽主張，李眉蓁基於使他不能當選立法委員之意圖，去年11月28日在其臉書發布：「郭璽就是綠營打手」，「軍火商、尹清楓案重要關係人…」並經民視新聞台報導。

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郭璽指稱，他在尹清楓命案已受不起訴處分，亦無從事軍火買賣，且自己為台灣麻將最大黨黨主席，與民進黨亦無關聯。被告李已侵害他的名譽權求償300萬元，並應登報致歉。

李眉蓁辯稱「尹清楓案重要關係人」乃屬合理意見表達，且並未稱嫌疑人。「軍火商」部分僅係關乎他人從事職業之描述，亦未提及原告有從中獲取不法利益。至「綠營打手、綠色利益共同體」為主觀之評論意見，為可受公評事項。

橋頭地院審理認為，李言論已具體指涉人、事、物內容之述述，且指摘原告之言論影響其立法委員之選情，已非單純之意見表達，顯示「被告係基於自身選情之考量，並非基於公益」，法官並以選舉得票結果引證，郭璽如果如為綠營打手，卻仍參與競選，且可能吸引民進黨支持者之選票，導致民進黨候選人可能落選，有違常情。

綜觀被告言論，足證被告故意侵害原告之名譽權，判決李眉蓁敗訴，應賠償30萬元為適。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽。（資料照）

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