住戶車子中釘27次、擦撞18次 桃園地主亂堆資收物影響公安被判3月

桃園市桃園區1處私人土地長年堆放資收及廢棄物，地主被控拆解資收物時常遺留螺絲，導致附近住戶車輛常中釘。（議員余信憲提供）

2024/05/27 15:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區1處私人土地長年堆放資收、廢棄物，地主被控拆解資收物後常遺留螺絲，附近社區住戶車輛輪胎不時中釘，住戶陳情無解並對地主提告，高等法院今年3月依妨害公眾往來安全罪判處楊姓地主3月徒刑，也計算住戶中釘27次、擦撞18次。

議員余信憲今（27）質詢，法院都已認證地主行為涉及公共安全，根本問題依舊存在，要求市府主管機關不應繼續踢皮球，應依法行政、積極處理，還給居民一條安全回家的路；桃市府都發局長江南志表示，會與環保局橫向聯繫，並檢視現場如何處理。

請繼續往下閱讀...

余信憲表示，該地主自2019年起就在該土地置放各種資收物及廢棄物，造成附近民眾出入不便，住戶多次向市府陳情，都發局、環保局卻是互踢皮球，依據都市計畫法桃園市施行細則第14條第1項第7款規定，住宅區不得作為各種廢棄物資源回收貯存及處理場所，主管機關都發局卻引用內政部台內營字第8672193號函釋，其他特定目的事業相關法規，仍應援引該等法規處理為由推給環保局，而環保局也以回收貯存廠面積未達1000平方公尺再推還給都發局，形成局處間互踢皮球，沒有單位願意處理的局面。

余信憲表示，住戶另對地主提告，高等法院今年3月依妨害公眾往來安全罪，判處楊姓地主3月徒刑，也計算出社區住戶總計中釘27次、擦撞18次，等於法院認證地主行為，確實影響住戶出入安全。

楊姓地主表示，他將撿來的資收物堆放在自己土地，相關單位都有來看，只要不超過土地就可，自己也被開了多張罰單，但他在私人土地從事資收並無違法，難道路上有釘子、不小心擦撞都算他的嗎？

桃園市桃園區1處私人土地長年堆放回收物，地主拆解回收物後常遺留螺絲，附近社區住戶車輛輪胎不時中釘。（擷取自桃園市議會直播畫面）

桃園市桃園區1處私人土地長年堆放回收物，地主拆解回收物後常遺留螺絲，附近社區住戶車輛輪胎不時中釘。（擷取自桃園市議會直播畫面）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法