金價飆詐團也要賺一手 弘仁會買條塊洗錢逾8千萬元

警方搜出金條現金等大批證物。（記者姚岳宏攝）

2024/05/27 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來金價飆漲、屢創新高，詐騙集團竟用騙來贓款購買黃金條塊洗錢，弘仁會24歲陳姓男子將騙來贓款，委託黃金盤商41歲楊姓男子，以假買賣黃金方式代為洗錢，楊男抽取11％手續費後，將錢轉為虛擬貨幣U幣回給陳男，初估以此管道洗錢超過8千萬元，警方循線逮陳、楊等20人，正擴大清查共犯及幕後金主。

刑事警察局打詐中心情資研析小組發現，有黃金買賣盤商帳戶有詐欺贓款匯入，深入追查發現，黃金盤商與詐欺集團配合，利用人頭製造黃金買賣假象，實則將黃金由黃金盤商另行轉賣，再交回給詐欺集團。

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刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查，發現該詐欺集團現以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，初查有超過50名被害人因此受騙報案，財產損失超過3千萬元。

專案小組今年分5波搜索逮人，搜索陳嫌等人的住居所及公司所在地等相關處所，查扣百餘萬現金、金條2789g、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單，另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具，詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如接獲類似電話務必仔細求證，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮弘仁會詐騙份子陳乃碩（第一人）。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜出棍棒刀械等證物。（記者姚岳宏攝）

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