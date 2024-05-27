桃園兩名前衛生局長包庇藥局 均判刑定讞

前桃園市政府衛生局副局許景鑫包庇藥局賣過期感冒藥，雖被判刑2年但獲緩刑確定。（資料照）

2024/05/27 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕前桃園市政府衛生局兩位副局長陳世璋、許景鑫，涉嫌包庇藥局業者賣過期感冒藥，檢方依貪污治罪條例中圖利起罪起訴兩人。一審以證據不足為由判兩人無罪；二審則認兩人圖利事證明確，逆轉改判陳1年8月徒刑、許2年，均褫奪公權1年，許另獲緩刑2年，最高法院駁回上訴定讞。

檢方調查，2015年9月桃園市政府衛生局查獲新資生藥局違法陳列9瓶已逾保存期限的感冒藥品，且發現其有多次銷售過期藥品的紀錄，違反藥事法事證明確，依衛生局訂頒的「違規事件裁罰基準表」規定應裁罰3萬元以上、2000萬元以下罰鍰，且無行政指導裁量空間。

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然新資生藥局負責人的太太因曾任桃園市藥師公會理事和幹部，因此向藥師公會秘書抱怨，秘書再找上曾任藥師公會理事長的副局長陳世璋，陳找許景鑫商議後，要求下屬「新資生的案子能不罰就不罰」。

許景鑫收到兩次裁處書後分別退回，第2次退回時還黏貼「請檢討為行政指導」的便利貼，但呂姓股長、張姓承辦人仍認為應該處罰，再簽稿並陳述內容，過程中陳又指示甘姓代理科長及呂姓股長「能不罰就不罰」，甘、呂見狀才不再反對。

一審桃園地院因無法證明許景鑫有收到兩次陳核公文，也沒有看到「簽稿並陳」詳述的內容，僅能證明陳世璋有與甘、呂討論能否改為「行政指導」，無證據證明陳明確指示甘、呂免罰藥局，諭知陳、許均無罪。

二審高等法院指陳、許分別是監督或主管藥品稽查、裁罰的藥政業務主管，新資生藥局被稽查發現有陳列劣藥，依法應予裁處，並無行政指導空間，陳、許違反相同事項應予相同處理的平等原則，讓新資生藥局獲得不法利益，故兩人已構成圖利罪，分別判陳1年8月、許2年，均褫奪公權1年，另考量許基於同事情誼而犯本案，且許已退休又健康狀況不佳，給予緩刑2年機會。最高法院駁回上訴確定。

前桃園市政府衛生局副局長陳世璋包庇藥局賣過期感冒藥，被判刑1年8月定讞。（資料照）

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