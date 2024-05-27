毒品通緝還攜毒逃亡 謊報假身分被警識破逮捕

詹姓男子（左）毒品通緝還攜毒品逃亡被盤查，謊報假身分被警識破逮捕，查獲K他命毒品。（民眾提供）

2024/05/27 09:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市詹姓男子（33歲）因毒品案遭通緝，為規避警方查緝，竟偷記他人身分資料，應付警方盤查，仍被員警識破，將逃亡4個月的詹男逮捕歸案，還在其身上查獲1包毒品，追加1案解送法辦。

鼓山分局今指出，龍華所警網昨（26）日凌晨巡經明倫路、明華路口，發現1輛轎車多次違規，立即上前攔查，巡邏員警發現詹男坐在副駕駛座，眼神閃爍、神情有異，便請他下車查證身分。

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詹男說出一組身分證字號，員警核對發現不像同一人，拆穿謊報行為，要求他坦白，詹男才坦承謊報他人身分證號，企圖規避盤檢，原來他是逃亡4個月的毒品通緝犯，警方又在他的身上查獲毒品。

據了解，詹男今年初因涉犯毒品案件遭通緝後，為規避警方的查緝，便牢記他人身分資料以應對警方盤查，當天與友人深夜外出時，友人駕車於機車停等區停等紅燈，接著又違停在人行道上，一連串違規因而引起警方鎖定攔查。

員警上前查證身分時，詹嫌原以為自己備有「假身分」以為萬無一失，最後還是讓警方察覺有異，下車細查果真發現長相明顯不符，當場戳破詹嫌謊言，詹嫌原本還想堅持騙下去，直到員警堅定的質問男子「是不是有案在身？」詹嫌自知插翅難飛，無奈只好報出真實資料。

警方最後更在詹嫌身上查出1包裝有K他命的夾鏈袋，全案警詢後依毒品通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌將詹嫌解送歸案。

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毒品通緝還攜毒品逃亡被盤查，謊報假身分被警識破逮捕，查獲K他命毒品。（民眾提供）

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